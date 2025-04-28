Не только «Скорчившийся мальчик»! В «Музее христианской культуры» открылась выставка «Божественный Микеланджело в объективе Аурелио Амендола»

Выставка организована при участии Государственного Эрмитажа к 550-летию со дня рождения Микеланджело Буонарроти.
«Божественный Микеланджело в объективе Аурелио Амендола» открылась в «Музее христианской культуры» 25 апреля и показала серию фотографий скульптур одного из ключевых мастеров эпохи Возрождения. Центральными экспонатами стали работы Микеланджело на библейские сюжеты — флорентийский «Давид», «Моисей», «Ватиканская Пьета», «Пьета Ронданини» и многие другие кадры. Их дополнили снимки единственной «петербургской скульптуры мастера» — эрмитажного «Скорчившегося мальчика». В экспозиции также представлены работы итальянского архитектора Оресте Руджиеро и используются технологии дополненной реальности.
Микеланджело Буонарроти. "Скорчившийся мальчик". Около 1530−1534 гг. Государственный Эрмитаж, 2025 год
Микеланджело Буонарроти. "Скорчившийся мальчик". Около 1530−1534 гг. Государственный Эрмитаж, 2025 год
Микеланджело Буонарроти. "Скорчившийся мальчик". Около 1530−1534 гг. Государственный Эрмитаж, 2025 год
Аурелио Амендола (1938) — итальянский фотограф, известный черно-белыми снимками классического и современного искусства. Одной из его первых значимых работ стала фотосъемка кафедры Джованни Пизано в Пистойе, опубликованная в 1969 году в книге «Il pulpito di Giovanni Pisano a Pistoia» — с тех пор Амендола посвятил творчество изучению работ великих мастеров Возрождения. Фотограф также известен своими портретами выдающихся художников XX века, включая Энди Уорхола, Роя Лихтенштейна, Джорджо де Кирико и Альберто Бурри. В 2021 году в Пистойе состоялась ретроспективная выставка «Aurelio Amendola: an anthology. Michelangelo, Burri, Warhol and the others», включавшая около 300 работ мастера. Его фотографии находятся в коллекциях многих музеев и галерей, включая MAXXI в Риме, GAM в Турине и Fondazione Maramotti в Реджо-Эмилии.
Выставка «Божественный Микеланджело в объективе Аурелио Амендола» открыта с 25 апреля по 24 июля 2025 года в «Музее христианской культуры» в переулке Лодыгина, 5.
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