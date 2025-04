Не только «Скорчившийся мальчик»! В «Музее христианской культуры» открылась выставка «Божественный Микеланджело в объективе Аурелио Амендола»

Аурелио Амендола (1938) — итальянский фотограф, известный черно-белыми снимками классического и современного искусства. Одной из его первых значимых работ стала фотосъемка кафедры Джованни Пизано в Пистойе, опубликованная в 1969 году в книге «Il pulpito di Giovanni Pisano a Pistoia» — с тех пор Амендола посвятил творчество изучению работ великих мастеров Возрождения. Фотограф также известен своими портретами выдающихся художников XX века, включая Энди Уорхола, Роя Лихтенштейна, Джорджо де Кирико и Альберто Бурри. В 2021 году в Пистойе состоялась ретроспективная выставка «Aurelio Amendola: an anthology. Michelangelo, Burri, Warhol and the others», включавшая около 300 работ мастера. Его фотографии находятся в коллекциях многих музеев и галерей, включая MAXXI в Риме, GAM в Турине и Fondazione Maramotti в Реджо-Эмилии.

Выставка «Божественный Микеланджело в объективе Аурелио Амендола» открыта с 25 апреля по 24 июля 2025 года в «Музее христианской культуры» в переулке Лодыгина, 5.

6+