Уильям Брумфилд (1944) ― фотограф, историк русской архитектуры, профессор славистики в Тулейнском университете (Новый Орлеан), посвятивший свою жизнь изучению и сохранению русского архитектурного наследия. Окончил Тулейнский университет в 1966 году, получив степень бакалавра по русскому языку, а затем в 1968 году — магистратуру по славянским языкам в Калифорнийском университете в Беркли. Впервые посетил СССР в 1970 году, а после — начал активно заниматься архитектурной фотографией. В общей сложности Брумфилд прожил в России около 15 лет, сотрудничая с Московским и Петербургским государственными университетами, а также путешествуя по Русскому Северу — документировал памятники традиционной архитектуры, включая деревянное зодчество Вологодской области. Он является автором многочисленных книг, посвященных русской архитектуре, включая «Gold in Azure: One Thousand Years of Russian Architecture» и «A History of Russian Architecture».

«Точка» ― единственная в России архитектурная фотогалерея, совместный проект Библиотеки и арт-резиденции «Шкаф» и издательского дома «Балтикум». Кураторы галереи: Анастасия Гусева, руководитель Библиотеки и арт-резиденции «ШКАФ», Владмир Фролов ― искусствовед, архитектурный критик, директор издательского дома «Балтикум».

Персональная выставка Уильяма Брумфилда «Русский авангард в объективе американского фотографа» открыта с 29 апреля по 29 июня 2025 года в галерее архитектурной фотографии «Точка» на улице Маршала Тухачевского, 31 Б, 2-й этаж Библиотеки и арт-резиденции «ШКАФ».

6+