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Санкт-Петербургская ярмарка искусства 1703 изменила сроки проведения четвертого сезона

Ярмарка искусства, которая ежегодно проходит в ЦВЗ Манеж с 2022 года, объявила о переносе даты проведения четвертого сезона. Это связано с изменением экспозиционного графика Манежа: выставку историко-документального проекта «Великая страна — великая Победа. 1941–1945» продлили до 22 июня 2025 года.

Планировалось, что четвертый сезон ярмарки 1703 пройдет с 17 по 22 июня, новую дату старта объявят дополнительно. Годовая программа лектория ярмарки и другие проекты 1703 продолжают свою работу.

Следим за новостями на официальном сайте и в сообществах 1703 в соцсетях, а пока вспоминаем специальный выпуск Собака.ru к третьему сезону ярмарки в 2024 году.

Как и кто придумал и сделал Санкт-Петербургскую ярмарку современного искусства 1703

Команда Ярмарки 1703 рассказывает о новом культурном бренде Петербурга.

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