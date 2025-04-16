Александр и Лиза Цикаришвили, Грехт и Иван Чемакин открывают выставку Dirty Dinos в галерее «Сарай»

«Цветы Джонджоли» — междисциплинарный проект арт-дуэта Александра и Лизы Цикаришвили, существующий с 2022 года и продолжающий традиции «Север-7». Он исследует границы между нефункциональным дизайном и утилитарным искусством. Название отсылает к грузинской закуске из маринованных цветов джонджоли — как и искусство, оно не всегда понятно с первого взгляда. В объединении также участвуют Иван Чемакин и анонимный Грехт, а время от времени выставляются работы Константина фон Рибена, Юлии Мортис, Петра Дьякова и других авторов.

Галерея «Сарай» — выставочное пространство в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме. Функционирует как площадка репрезентации современного искусства, налаживает культурный диалог между классической музейной формой и современными интерпретациями.

Напомним, в мае у Александра и Лизы Цикаришвили, мецената и коллекционера Даниила Аплеева открывается Sobo Gallery — некоммерческое выставочное пространство на Моховой улице. Программный директор — экс-руководитель Северо-Западного филиала ГМИИ Пушкина Дарья Болдырева. Первая выставка Bad Script — с 15 мая.

Выставка Dirty Dinos открыта с 19 апреля по 18 мая 2025 в галерее «Сарай» Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме на Литейном проспекте, 53.

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