Александр и Лиза Цикаришвили, Грехт и Иван Чемакин открывают выставку Dirty Dinos в галерее «Сарай»

Экс-участники «Север-7», локомотивы локальной арт-сцены и лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» запускают продолжение выставки Sad Sad Tropics (прошедшей в марте на Пушкинской,10!). Художники строят на Литейном новую тотальную инсталляцию. Предупреждаем: понять с первого взгляда не получится!
С 19 апреля в галерее «Сарай» открыта выставка петербургской арт-группы «Цветы Джонджоли» Dirty Dinos. Участники проекта: Александр Цикаришвили, Грехт, Иван Чемакин, Константин фон Рибен, Лиза Цикаришвили, Петр Дьяков, Саша Кокачева, Юлия Мортис, Юлия Рибетки, Илья Овсянников и другие.
Авторы соберут инсталляцию из объектов, текстиля, деревянных скульптур и культурных штампов внутри пространства «Сарай». А еще – будут «мыть косточки крокодилу, мальчику-неряхе, его велосипеду всемирной истории (искусств), североамериканским ковбоям и бразильским эстрадным певцам». Выставка «про язык и распад языка, про современный номадизм и структуры, которые мы несем в себе и на себе».
Выставка Dirty Dinos — часть проекта «Было / Не Было», который реализуется в галерее «Сарай» с конца 2023 года под кураторством Петра Белого и представляет работы современных авторов. Ранее в его рамках показали проекты Катерины Веселовской, Аси Маракулиной, Алексея Семичова и Андрея Кузьмина, Михаила А Креста, Петра Кирюши, Антона Гудкова, Светы Исаевой, Ирины Кориной и других.
Александр и Лиза Цикаришвили
Куратор:
Вдохновитель петербургского искусства Саша Цикаришвили, с невероятной энергией управляющий мирами, в данном случае управляет Цветами Джонджоли, практически произрастающими в пустыне. Как перекати-поле собирает воду из воздуха, катится комом, поглощая разрозненные контексты, наматывая любую тряпку на вал, с хрустом подминая катком подрамники и холсты. В результате получается пространственный палимпсест — загадка, гадай — не разгадаешь. Из угла обязательно выскочит черт с погремушкой, когда кажется, что все уже понятно, — и начинай сначала. Античное художественное плодородие, помноженное на глобальный индустриальный кошмар, на отчаяние и безвременье, на тоску и, конечно же, на эфемерное, на мерцающую надежду, вихрь с пламенем внутри, со сгустком сути. Было не было.
«Цветы Джонджоли» — междисциплинарный проект арт-дуэта Александра и Лизы Цикаришвили, существующий с 2022 года и продолжающий традиции «Север-7». Он исследует границы между нефункциональным дизайном и утилитарным искусством. Название отсылает к грузинской закуске из маринованных цветов джонджоли — как и искусство, оно не всегда понятно с первого взгляда. В объединении также участвуют Иван Чемакин и анонимный Грехт, а время от времени выставляются работы Константина фон Рибена, Юлии Мортис, Петра Дьякова и других авторов.
Галерея «Сарай» — выставочное пространство в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме. Функционирует как площадка репрезентации современного искусства, налаживает культурный диалог между классической музейной формой и современными интерпретациями.
Напомним, в мае у Александра и Лизы Цикаришвили, мецената и коллекционера Даниила Аплеева открывается Sobo Gallery — некоммерческое выставочное пространство на Моховой улице. Программный директор — экс-руководитель Северо-Западного филиала ГМИИ Пушкина Дарья Болдырева. Первая выставка Bad Script — с 15 мая.
Выставка Dirty Dinos открыта с 19 апреля по 18 мая 2025 в галерее «Сарай» Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме на Литейном проспекте, 53.
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