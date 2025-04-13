В день своего юбилея Русский музей будет продавать билеты по 130 рублей

Продажа билетов на 25 апреля стоимостью 130 рублей уже открылась. Жители и гости города смогут посетить не только Михайловский дворец и корпус Бенуа, но и Михайловский замок, Строгановский дворец и Домик Петра I. «Дорогие друзья! В день своего юбилея Русский музей подготовил беспрецедентный подарок для всех горожан и гостей Санкт-Петербурга», — отмечается в сообщении Русского музея.

Также чтобы все желающие смогли посетить музей, утвержден дополнительный день для посещения главной выставки этого года «Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К. П. Брюллова» по билету за 130 рублей — 24 апреля.

Ранее мы писали о том, что Русский музей стал самым популярным в России в 2024 году. Его посетило 3,6 млн человек. Удалось обогнать даже незабвенный Эрмитаж, который входил в топ-10 ежегодного рейтинга музейной посещаемости The Art Newspaper.