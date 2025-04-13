18+
  • Развлечения
  • Искусство
Искусство

Поделиться:

В день своего юбилея Русский музей будет продавать билеты по 130 рублей

25 апреля культурному учреждению исполняется 130 лет. В эту дату стоимость входа будет фиксированной для всех.

Mistervlad / Shutterstock.com

Продажа билетов на 25 апреля стоимостью 130 рублей уже открылась. Жители и гости города смогут посетить не только Михайловский дворец и корпус Бенуа, но и Михайловский замок, Строгановский дворец и Домик Петра I. «Дорогие друзья! В день своего юбилея Русский музей подготовил беспрецедентный подарок для всех горожан и гостей Санкт-Петербурга», — отмечается в сообщении Русского музея.

Также чтобы все желающие смогли посетить музей, утвержден дополнительный день для посещения главной выставки этого года «Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К. П. Брюллова» по билету за 130 рублей — 24 апреля.

Ранее мы писали о том, что Русский музей стал самым популярным в России в 2024 году. Его посетило 3,6 млн человек. Удалось обогнать даже незабвенный Эрмитаж, который входил в топ-10 ежегодного рейтинга музейной посещаемости The Art Newspaper.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: