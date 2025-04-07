От Пикассо до Бугаева-Африки: 16 главных выставок апреля в Петербурге

Юбилейные оммажи Хармсу и Микеланджело, архивные фотографии и рукописи Бродского, графика Пикассо, гастроли «Серого овала» Кандинского в Эрмитаже и мода эпохи ар-деко — Собака.ru рассказывает о главных экспозициях, стартующих в Петербурге в апреле.
Композиция Сергея Свешникова
«Несгоревшие сны», Art of Foto (6+)
Ретроспектива одного из фронтменов ленинградской андеграундной фотографии Сергея Свешникова. В его объективе — серии пейзажей, портретов и будней творческой интеллигенции Петербурга, больше похожие на сон или сцены из артхаусного кино. Свешников намеренно игнорирует представления о «правильно» настроенных резкости и контрастности и создает кадры, как будто покрытые дымкой.
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До 27 апреля
Композиция #5 Вадима Михайлова
«Чертополох, лягушка и дубовый шкаф», MYTH Gallery в Медиатеке Французского института (18+)
Персональный проект участника группы «Север-7» и мастера сграффито Вадима Михайлова — это мифологическая гардеробная, где предметы мебели превращаются в фантасмагорические апсайклинг-арт-объекты. Художник обращается к теме ностальгии по детству и миксует ее с постапокалиптическими сказочными мотивами.
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До 30 апреля
Ашастин Кирилл, "Warm Place". 2023 год
«13», «Стрит-арт хранение» (18+)
Срез искусства московской «уличной волны» — Алексей Лука, Дмитрий Аске и еще 11 резидентов галереи Ruarts. В экспозиции представлены работы в разных медиумах: живопись, графика, ассамбляж, коллаж, высекание. Это пространство стрит-арт-экспериментов, где слово «Мальдивы» может быть выложено стразами, а «холстом» оказываются ящики комода.
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До 10 мая
Катя Исаева. Фрагмент работы "To the moon and back", 2025 год
«Политика рая», MYTH Gallery (12+)
Гобелены с цитатами из музыкальных хитов, сканограммы райских садов и текстильные коллажи по мотивам средневековых гравюр — так причудливо художница Катя Исаева объединяет современный контекст и «Божественную комедию» Данте Алигьери.
Кстати, предыдущая выставка Исаевой в MYTH Gallery тоже была многогранным культурологическим исследованием: автор стала биографом чучел, экспонированных в естественно-научном музее, и вернула им субъектность.
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До 15 мая
Владимир Гринберг. "Портрет Даниила Хармса". 1941 год
«Почему, почему я лучше всех?», KGallery (12+)
В экспозиции масштабной выставки-посвящения Даниилу Хармсу — 150 предметов, так или иначе связанных с писателем. Чемодан, фисгармония, цилиндр, оригиналы работ художников-обэриутов, а также Малевича и Филонова, Стерлигова и Глебова, Лапшина и Гершова. Это настоящий документальный образ Ленинграда периода 1920-1930-х.
Часть произведений по уже доброй традиции KGallery из частных коллекций, поэтому широкой публике демонстрируются впервые.
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До 5 июля
В.С. Садовников «Дворцовый запасной дом на Дворцовой на набережной в Петербурге», 1860 год
«Василий Семенович Садовников», Михайловский замок (0+)
К 225-летию со дня рождения «летописца Петербурга пушкинского времени» Русский музей подготовил собрание акварелей, эскизов и литографий художника. Хайлайт экспозиции — монументальная 16-метровая «Панорама Невского проспекта». Среди прогуливающихся фигур на ней можно разглядеть самого Пушкина.
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До 14 июля
Пабло Пикассо из «Песнь мертвых», Пьер Реверди. Литография. 1948 год
«Пикассо: художник среди поэтов», Bashmakov Gallery (12+)
Редкая возможность увидеть Пикассо не в привычном амплуа живописца-кубиста, а как искусного графика. В экспозиции — более сотни произведений.
Маст-си: гравюры к «Метаморфозам» Овидия, офорты к «Неведомому шедевру» Бальзака и цинкографии к «Песне мертвых» Реверди. Часть работ уже были представлены на выставке в Эрмитаже в 2018 году, остальные никогда до этого не экспонировались.
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До 24 августа
Александра Пацаманюк «Ежи», 2024 год
«Кабинет изобретателя», Masters digital gallery (18+)
Александра Пацаманюк работает с хрусталем, фиксируя на хрупком стекле то многовековые поволжские фольклорные нарративы, то ярмарочных карусельных лошадок. Анастасия Андреичева — создает причудливую зоо- и флороморфную керамику. В совместном проекте они передают (каждая — через свой медиум) атмосферу кабинета ученого эпохи Возрождения, чьему пытливому уму равно интересны прошлое и будущее, наука и искусство, реликты и выдуманные магические существа.
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С 9 апреля по 7 мая
Геля Писарева, "В поисках матери", 2009 год
«Там, за домом, вырос сад…», Левашовский хлебозавод (6+)
В память о Геле Писаревой — художнице, пережившей блокаду — открывается выставка живописи и скульптур. Семейные мотивы и красота повседневности в пейзажах Писаревой соседствуют с работами участников дружественного ей арт-объединения «Озерки — деревня художников»: Валерия Бытки, Александры Позиной, Марины Спивак, Дмитрия Вердияну и Дарины Ромашевой.
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С 10 апреля по 4 мая
Андрей Ковязин «Тихий сад»
«Что говорят поэту о цветах», Joy Gallery (18+)
Цветение, хрупкость, отношения между человеком и природой — вот главные тэги групповой выставки Элен Метревели, Андрея Ковязина, Натальи Чобанян и Марии Иньковой. Название — отсылка к стихотворению поэта-символиста Рембо.
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С 10 апреля по 25 мая
Сергей Бугаев-Африка
«На границе эпох», Eggz Gallery (18+)
Ностальгия, боль или радость? Каждый из нонконформистов и представителей «новой волны» искусства предлагает свой взгляд на жизнь в Советском Союзе. В экспозиции — работы Сергея Бугаева-Африки, Леонида Борисова, Феликса Волосенкова, Валентина Громова, Игоря Иванова, Игоря Кислицына, Владимира Яковлева и других.
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С 11 апреля
Эммануил Евзерихин «По улице слона водили...», 1950-ые
«Эммануил Евзерихин», «Росфото» (12+)
Фотограф Эммануил Евзерихин фиксировал в своих кадрах историю СССР. На его ретроспективе в «Росфото» — пионеры, парады, физкультурники, улицы старой Москвы, военные хроники и знаковый снимок со слоном, которого по улицам водили. Вернее прогуливали по ВДНХ.
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С 11 апреля
Василий Кандинский "Импровизация № 217. Серый овал", 1917
«Импровизация № 217. "Серый овал"», Главный штаб (0+)
Выставка одного экспоната из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств открывает цикл «Музеи России в Эрмитаже». Первым на гастроли привезут «Серый овал» — медитативную абстракцию Василия Кандинского, в которой угадываются языческие и мифологические образы.
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С 16 апреля по 21 сентября
«Небытие на свету», Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме (12+)
К 85‑летию Иосифа Бродского музей Ахматовой готовит двухчастная выставка. В первой (именно она открывается в апреле!) речь пойдет о советском периоде в биографии поэта. В экспозиции окажутся фотографии, документы, рукописи и машинописи. Витрины превратятся в известные ленинградские дома, а по архивным кадрам воссоздадут стол и книжные полки Бродского в Доме Мурузи. Вторая часть стартует в июле и будет посвящена культурному наследию Бродского в Советском Союзе — рисункам и книгам, вдохновенным его творчеством.
Экспонаты предоставят Музей истории Петербурга, «Полторы комнаты», РНБ, Петербургский фонд музея Иосифа Бродского, Военно-морской музей, Центральный городской архив кинофотофонодокументов и частные коллекционеры.
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Первая часть выставки открыта с 24 апреля по 24 июня, вторая стартует с 4 июля по 14 сентября
Платье эпохи ар-деко из коллекции Эрмитажа
«Упакованные грезы», Эрмитаж (0+)
Бисерные платья Поля Пуаре + туфли Сальваторе Феррагамо + картины Анри Матисса = самый неожиданный арт-фэшн микс апреля. Эрмитаж показывает моду ар-деко из собственного собрания и коллекции Назима Мустафаева и миксует их с живописью и киноафишами 1920-х — 1930-х.
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С 30 апреля по 7 сентября
Микеланджело Буонарроти «Скорчившийся мальчик», 1530-ые.
«Божественный Микеланьоло и его современники», Эрмитаж (12+)
550-летие со дня рождения автора хрестоматийного «Сотворения мира» Эрмитаж отмечает, выставляя скульптуру «Скорчившийся мальчик» (единственную в России работу Микеланджело!). Остальная же экспозиция построена вокруг работ художников, которые следовали традициям Буонарроти. А еще — картин, созданных по его рисункам «Оплакивание Христа» и «Распятие».
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С 30 апреля по 24 августа
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