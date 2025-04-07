От Пикассо до Бугаева-Африки: 16 главных выставок апреля в Петербурге

«Политика рая», MYTH Gallery (12+)

Гобелены с цитатами из музыкальных хитов, сканограммы райских садов и текстильные коллажи по мотивам средневековых гравюр — так причудливо художница Катя Исаева объединяет современный контекст и «Божественную комедию» Данте Алигьери.

Кстати, предыдущая выставка Исаевой в MYTH Gallery тоже была многогранным культурологическим исследованием: автор стала биографом чучел, экспонированных в естественно-научном музее, и вернула им субъектность.

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До 15 мая