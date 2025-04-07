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Искусство

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От Пикассо до Бугаева-Африки: 16 главных выставок апреля в Петербурге

Юбилейные оммажи Хармсу и Микеланджело, архивные фотографии и рукописи Бродского, графика Пикассо, гастроли «Серого овала» Кандинского в Эрмитаже и мода эпохи ар-деко — Собака.ru рассказывает о главных экспозициях, стартующих в Петербурге в апреле.

Композиция Сергея Свешникова
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Art of Foto

Композиция Сергея Свешникова

«Несгоревшие сны», Art of Foto (6+)

Ретроспектива одного из фронтменов ленинградской андеграундной фотографии Сергея Свешникова. В его объективе — серии пейзажей, портретов и будней творческой интеллигенции Петербурга, больше похожие на сон или сцены из артхаусного кино. Свешников намеренно игнорирует представления о «правильно» настроенных резкости и контрастности и создает кадры, как будто покрытые дымкой.

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До 27 апреля

Композиция #5 Вадима Михайлова
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой MYTH Gallery

Композиция #5 Вадима Михайлова

«Чертополох, лягушка и дубовый шкаф»,  MYTH Gallery в Медиатеке Французского института (18+)

Персональный проект участника группы «Север-7» и мастера сграффито Вадима Михайлова — это мифологическая гардеробная, где предметы мебели превращаются в фантасмагорические апсайклинг-арт-объекты. Художник обращается к теме ностальгии по детству и миксует ее с постапокалиптическими сказочными мотивами.

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До 30 апреля

Ашастин Кирилл, "Warm Place". 2023 год
Изображение предоставлено пресс-службой "Стрит-арт хранения"

Ашастин Кирилл, "Warm Place". 2023 год

«13», «Стрит-арт хранение» (18+)

Срез искусства московской «уличной волны» — Алексей Лука, Дмитрий Аске и еще 11 резидентов галереи Ruarts. В экспозиции представлены работы в разных медиумах: живопись, графика, ассамбляж, коллаж, высекание. Это пространство стрит-арт-экспериментов, где слово «Мальдивы» может быть выложено стразами, а «холстом» оказываются ящики комода.

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До 10 мая

Катя Исаева. Фрагмент работы "To the moon and back", 2025 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой MYTH Gallery

Катя Исаева. Фрагмент работы "To the moon and back", 2025 год

«Политика рая», MYTH Gallery (12+)

Гобелены с цитатами из музыкальных хитов, сканограммы райских садов и текстильные коллажи по мотивам средневековых гравюр — так причудливо художница Катя Исаева объединяет современный контекст и «Божественную комедию» Данте Алигьери.

Кстати, предыдущая выставка Исаевой в MYTH Gallery тоже была многогранным культурологическим исследованием: автор стала биографом чучел, экспонированных в естественно-научном музее, и вернула им субъектность.

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До 15 мая

Владимир Гринберг. "Портрет Даниила Хармса". 1941 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой KGallery

Владимир Гринберг. "Портрет Даниила Хармса". 1941 год

«Почему, почему я лучше всех?», KGallery (12+)

В экспозиции масштабной выставки-посвящения Даниилу Хармсу — 150 предметов, так или иначе связанных с писателем. Чемодан, фисгармония, цилиндр, оригиналы работ художников-обэриутов, а также Малевича и Филонова, Стерлигова и Глебова, Лапшина и Гершова. Это настоящий документальный образ Ленинграда периода 1920-1930-х.

Часть произведений по уже доброй традиции KGallery из частных коллекций, поэтому широкой публике демонстрируются впервые.

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До 5 июля

В.С. Садовников «Дворцовый запасной дом на Дворцовой на набережной в Петербурге», 1860 год
Изображение предоставлено Собака.ru Русским музеем

В.С. Садовников «Дворцовый запасной дом на Дворцовой на набережной в Петербурге», 1860 год

«Василий Семенович Садовников», Михайловский замок (0+)

К 225-летию со дня рождения «летописца Петербурга пушкинского времени» Русский музей подготовил собрание акварелей, эскизов и литографий художника. Хайлайт экспозиции — монументальная 16-метровая «Панорама Невского проспекта». Среди прогуливающихся фигур на ней можно разглядеть самого Пушкина.

Подробнее здесь.

До 14 июля

Пабло Пикассо из «Песнь мертвых», Пьер Реверди. Литография. 1948 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Bashmakov Gallery

Пабло Пикассо из «Песнь мертвых», Пьер Реверди. Литография. 1948 год

«Пикассо: художник среди поэтов», Bashmakov Gallery (12+)

Редкая возможность увидеть Пикассо не в привычном амплуа живописца-кубиста, а как искусного графика. В экспозиции — более сотни произведений.

Маст-си: гравюры к «Метаморфозам» Овидия, офорты к «Неведомому шедевру» Бальзака и цинкографии к «Песне мертвых» Реверди. Часть работ уже были представлены на выставке в Эрмитаже в 2018 году, остальные никогда до этого не экспонировались.

Подробнее здесь.

До 24 августа

Александра Пацаманюк «Ежи», 2024 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой masters digital Gallery

Александра Пацаманюк «Ежи», 2024 год

«Кабинет изобретателя», Masters digital gallery (18+)

Александра Пацаманюк работает с хрусталем, фиксируя на хрупком стекле то многовековые поволжские фольклорные нарративы, то ярмарочных карусельных лошадок. Анастасия Андреичева — создает причудливую зоо- и флороморфную керамику. В совместном проекте они передают (каждая — через свой медиум) атмосферу кабинета ученого эпохи Возрождения, чьему пытливому уму равно интересны прошлое и будущее, наука и искусство, реликты и выдуманные магические существа.

Подробнее будет здесь.

С 9 апреля по 7 мая

Геля Писарева, "В поисках матери", 2009 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Левашовского хлебозавода

Геля Писарева, "В поисках матери", 2009 год

«Там, за домом, вырос сад…», Левашовский хлебозавод (6+)

В память о Геле Писаревой — художнице, пережившей блокаду — открывается выставка живописи и скульптур. Семейные мотивы и красота повседневности в пейзажах Писаревой соседствуют с работами участников дружественного ей арт-объединения «Озерки — деревня художников»: Валерия Бытки, Александры Позиной, Марины Спивак, Дмитрия Вердияну и Дарины Ромашевой.

Подробнее здесь.

С 10 апреля по 4 мая

Андрей Ковязин «Тихий сад»
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Joy Gallery

Андрей Ковязин «Тихий сад»

 

«Что говорят поэту о цветах», Joy Gallery (18+)

Цветение, хрупкость, отношения между человеком и природой — вот главные тэги групповой выставки Элен Метревели, Андрея Ковязина, Натальи Чобанян и Марии Иньковой. Название — отсылка к стихотворению поэта-символиста Рембо.

Подробнее будет здесь.

С 10 апреля по 25 мая

Сергей Бугаев-Африка
Антон Руздат

Сергей Бугаев-Африка

«На границе эпох», Eggz Gallery (18+)

Ностальгия, боль или радость? Каждый из нонконформистов и представителей «новой волны» искусства предлагает свой взгляд на жизнь в Советском Союзе. В экспозиции — работы Сергея Бугаева-Африки, Леонида Борисова, Феликса Волосенкова, Валентина Громова, Игоря Иванова, Игоря Кислицына, Владимира Яковлева и других.

Подробнее будет здесь.

С 11 апреля

Эммануил Евзерихин «По улице слона водили...», 1950-ые
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Росфото

Эммануил Евзерихин «По улице слона водили...», 1950-ые

«Эммануил Евзерихин», «Росфото» (12+)

Фотограф Эммануил Евзерихин фиксировал в своих кадрах историю СССР. На его ретроспективе в «Росфото» — пионеры, парады, физкультурники, улицы старой Москвы, военные хроники и знаковый снимок со слоном, которого по улицам водили. Вернее прогуливали по ВДНХ.

Подробнее здесь.

С 11 апреля

Василий Кандинский "Импровизация № 217. Серый овал", 1917
Изображение предоставлено Собака.ru Эрмитажем

Василий Кандинский "Импровизация № 217. Серый овал", 1917

«Импровизация № 217. "Серый овал"», Главный штаб (0+)

Выставка одного экспоната из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств открывает цикл «Музеи России в Эрмитаже». Первым на гастроли привезут «Серый овал» — медитативную абстракцию Василия Кандинского, в которой угадываются языческие и мифологические образы. 

Подробнее здесь.

С 16 апреля по 21 сентября

spatuletail / Shutterstock

«Небытие на свету», Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме (12+)

К 85‑летию Иосифа Бродского музей Ахматовой готовит двухчастная выставка. В первой (именно она открывается в апреле!) речь пойдет о советском периоде в биографии поэта. В экспозиции окажутся фотографии, документы, рукописи и машинописи. Витрины превратятся в известные ленинградские дома, а по архивным кадрам воссоздадут стол и книжные полки Бродского в Доме Мурузи. Вторая часть стартует в июле и будет посвящена культурному наследию Бродского в Советском Союзе — рисункам и книгам, вдохновенным его творчеством.

Экспонаты предоставят Музей истории Петербурга, «Полторы комнаты», РНБ, Петербургский фонд музея Иосифа Бродского, Военно-морской музей, Центральный городской архив кинофотофонодокументов и частные коллекционеры.

Подробнее будет здесь.

Первая часть выставки открыта с 24 апреля по 24 июня, вторая стартует с 4 июля по 14 сентября

Платье эпохи ар-деко из коллекции Эрмитажа
Изображение предоставлено Собака.ru Эрмитажем

Платье эпохи ар-деко из коллекции Эрмитажа

«Упакованные грезы», Эрмитаж (0+)

Бисерные платья Поля Пуаре + туфли Сальваторе Феррагамо + картины Анри Матисса = самый неожиданный арт-фэшн микс апреля. Эрмитаж показывает моду ар-деко из собственного собрания и коллекции Назима Мустафаева и миксует их с живописью и киноафишами 1920-х — 1930-х.

Подробнее здесь.

С 30 апреля по 7 сентября

Микеланджело Буонарроти «Скорчившийся мальчик», 1530-ые.
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Эрмитажа

Микеланджело Буонарроти «Скорчившийся мальчик», 1530-ые.

«Божественный Микеланьоло и его современники», Эрмитаж (12+)

550-летие со дня рождения автора хрестоматийного «Сотворения мира» Эрмитаж отмечает, выставляя скульптуру «Скорчившийся мальчик» (единственную в России работу Микеланджело!). Остальная же экспозиция построена вокруг работ художников, которые следовали традициям Буонарроти. А еще — картин, созданных по его рисункам «Оплакивание Христа» и «Распятие».

Подробнее здесь.

С 30 апреля по 24 августа

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