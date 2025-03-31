В Bashmakov Gallery покажут более 100 (!) оригинальных графических работ Пабло Пикассо

«Пикассо: художник среди поэтов» охватывает более сотни графических произведений, большая часть которых происходит из частного собрания математика Марка Башмакова. Часть представленных работ уже были представлены в Эрмитаже в 2018 году. Выставка в Bashmakov Gallery сохраняет концепцию и структуру прежней экспозиции, дополнив ее новыми, ранее не показанными работами.

В основе концепции — связь визуального и литературного. Так, среди хайлайтов выделяют циклы гравюр к «Метаморфозам» Овидия, офорты к «Неведомому шедевру» Бальзака, цинкографии к «Песне мертвых» Пьера Реверди и другие значимые работы. Экспозиция дополнена и работами Михаила Шемякина — пятью литографиями Михаила Шемякина «Трансформации Пикассо».

Выставка дополнена мультимедийных сопровождением — работы Пикассо оживут под инструментальную музыку.