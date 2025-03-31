В Bashmakov Gallery покажут более 100 (!) оригинальных графических работ Пабло Пикассо

В экспозиции собрали работы разных лет и жанров: от лирических композиций до юморесков и драматических сцен.
«Пикассо: художник среди поэтов» охватывает более сотни графических произведений, большая часть которых происходит из частного собрания математика Марка Башмакова. Часть представленных работ уже были представлены в Эрмитаже в 2018 году. Выставка в Bashmakov Gallery сохраняет концепцию и структуру прежней экспозиции, дополнив ее новыми, ранее не показанными работами.
В основе концепции — связь визуального и литературного. Так, среди хайлайтов выделяют циклы гравюр к «Метаморфозам» Овидия, офорты к «Неведомому шедевру» Бальзака, цинкографии к «Песне мертвых» Пьера Реверди и другие значимые работы. Экспозиция дополнена и работами Михаила Шемякина — пятью литографиями Михаила Шемякина «Трансформации Пикассо».
Выставка дополнена мультимедийных сопровождением — работы Пикассо оживут под инструментальную музыку.
Пабло Пикассо (1881–1973) — одна из центральных фигур в искусстве XX века, основоположник кубизма и новатор. Пикассо создал более 20 тысяч произведений – картины, скульптуры, графику, керамику и коллажи, постоянно экспериментируя со стилями и техниками. Многие его работы оказали влияние на развитие сюрреализма, экспрессионизма и даже поп-арта.
Bashmakov Gallery — выставочное пространство российского бизнесмена, коллекционера. Ранее выставки из коллекции Башмакова были представлены под брендом PS Gallery — петербургской галереи современного искусства, основанной в 2010 году. Bashmakov Gallery открылась в 2023 году с работами из личного собрания коллекционера: кисти Сальвадора Дали, Пабло Пикассо и Марка Шагала.
Выставка «Пикассо: художник среди поэтов» открыта с 4 апреля по 24 августа 2025 года в Bashmakov Gallery на территории квартала «Ленполиграфмаш» на проспекте Медиков, 3.
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