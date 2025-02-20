Русский музей открывает выставку-блокбастер «Александр Дейнека. Певец новой жизни. К 125-летию со дня рождения»

Покажут около 90 работ из запасников музея: живопись, рисунок, акварель, плакат и уникальную мозаику (впервые за 50 лет!). В числе самого ожидаемого: культовые «Текстильщицы» и «Раздолье».
Выставка «Александр Дейнека. Певец новой жизни. К 125-летию со дня рождения» в Корпусе Бенуа Русского музея продемонстрирует богатые творческий диапазон советского художника. Хайлайтом экспозиции станут редчайшие крупноформатные мозаики из собрания музея – панно «Утро» (1949 год) и «Хоккеисты» (1959–1960 года), увидеть которые можно впервые за 50 лет.
В Корпусе Бенуа можно также увидеть реставрацию монументального полотна Александра Дейнеки «Покорители космоса» из Луганского художественного музея. Понаблюдать за процессом можно в реальном времени в зале №86. Гигантская картина была написанав 1960-х годах аккурат после первого полета Юрия Гагарина в космос. Первоначально полотно создавалось как эскиз к фрагменту будущей многосоставной мозаики, которая должна была украсить московский Дворец съездов. Соцреалистическая композиция «Покорители космоса» отражает основополагающие контексты той эпохи — оптимизм, коллективистское стремление к прогрессу и романтическое представление о будущем.
Александр Дейнека (1899 – 1969 года) — одна из ключевых фигур советского искусства, чье творчество представляет собой уникальный синтез модернистских исканий и идеологических установок социалистического реализма. В начале творческого пути во время учебы в московском «ВХУТЕМАСе» у Владимира Фаворского перенял идей европейского модернизма, акцентировал внимание на передаче динамики, построению почти архитектурного пространства. В самых ранних работах мастера заметно использование повторяющихся ритмических элементов, передающих ощущение движения и энергии даже в статичных композициях. В 1930-х годах с усилением идеологического ценза Дейнека адаптировал прошлые художественные поиски к канонам социалистического реализма. Чтобы передать общее настроение эпохи, художник сознательно снижал индивидуальность персонажей. Вместо детальной проработки характеров он создавал образы, близкие по типологии, что позволяло акцентировать внимание на коллективной идее, отражающей образ «нового советского человека».
Выставка «Александр Дейнека. Певец новой жизни. К 125-летию со дня рождения» открыта с 21 февраля по 14 апреля 2025 года в Корпусе Бенуа Русского музея на набережной Грибоедова, 2.
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