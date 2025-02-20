Русский музей открывает выставку-блокбастер «Александр Дейнека. Певец новой жизни. К 125-летию со дня рождения»

Александр Дейнека (1899 – 1969 года) — одна из ключевых фигур советского искусства, чье творчество представляет собой уникальный синтез модернистских исканий и идеологических установок социалистического реализма. В начале творческого пути во время учебы в московском «ВХУТЕМАСе» у Владимира Фаворского перенял идей европейского модернизма, акцентировал внимание на передаче динамики, построению почти архитектурного пространства. В самых ранних работах мастера заметно использование повторяющихся ритмических элементов, передающих ощущение движения и энергии даже в статичных композициях. В 1930-х годах с усилением идеологического ценза Дейнека адаптировал прошлые художественные поиски к канонам социалистического реализма. Чтобы передать общее настроение эпохи, художник сознательно снижал индивидуальность персонажей. Вместо детальной проработки характеров он создавал образы, близкие по типологии, что позволяло акцентировать внимание на коллективной идее, отражающей образ «нового советского человека».