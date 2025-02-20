18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Русский музей открывает выставку-блокбастер «Александр Дейнека. Певец новой жизни. К 125-летию со дня рождения»

Покажут около 90 работ из запасников музея: живопись, рисунок, акварель, плакат и уникальную мозаику (впервые за 50 лет!). В числе самого ожидаемого: культовые «Текстильщицы» и «Раздолье». 

"Ночь", 1935 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея

"Ночь", 1935 год

"Вена, Стефанкирхе"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея

"Вена, Стефанкирхе"

"Парижанка", 1935 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея

"Парижанка", 1935 год

Выставка «Александр Дейнека. Певец новой жизни. К 125-летию со дня рождения» в Корпусе Бенуа Русского музея продемонстрирует богатые творческий диапазон советского художника. Хайлайтом экспозиции станут редчайшие крупноформатные мозаики из собрания музея – панно «Утро» (1949 год) и «Хоккеисты» (1959–1960 года), увидеть которые можно впервые за 50 лет.

"Текстильщицы", 1927 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея

"Текстильщицы", 1927 год

"Колхозница на велосипеде". 1935 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея

"Колхозница на велосипеде". 1935 год

"Раздолье". 1944 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея

"Раздолье". 1944 год

В Корпусе Бенуа можно также увидеть реставрацию монументального полотна Александра Дейнеки «Покорители космоса» из Луганского художественного музея. Понаблюдать за процессом можно в реальном времени в зале №86. Гигантская картина была написанав 1960-х годах аккурат после первого полета Юрия Гагарина в космос. Первоначально полотно создавалось как эскиз к фрагменту будущей многосоставной мозаики, которая должна была украсить московский Дворец съездов. Соцреалистическая композиция «Покорители космоса» отражает основополагающие контексты той эпохи — оптимизм, коллективистское стремление к прогрессу и романтическое представление о будущем.

панно «Утро», 1949 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея

панно «Утро», 1949 год

"Работать, строить и не ныть", 1933 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея

"Работать, строить и не ныть", 1933 год

"Перед забегом", 1955 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея

"Перед забегом", 1955 год

"Тракторист", 1956 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея

"Тракторист", 1956 год

Александр Дейнека (1899 – 1969 года) — одна из ключевых фигур советского искусства, чье творчество представляет собой уникальный синтез модернистских исканий и идеологических установок социалистического реализма. В начале творческого пути во время учебы в московском «ВХУТЕМАСе» у Владимира Фаворского перенял идей европейского модернизма, акцентировал внимание на передаче динамики, построению почти архитектурного пространства. В самых ранних работах мастера заметно использование повторяющихся ритмических элементов, передающих ощущение движения и энергии даже в статичных композициях. В 1930-х годах с усилением идеологического ценза Дейнека адаптировал прошлые художественные поиски к канонам социалистического реализма. Чтобы передать общее настроение эпохи, художник сознательно снижал индивидуальность персонажей. Вместо детальной проработки характеров он создавал образы, близкие по типологии, что позволяло акцентировать внимание на коллективной идее, отражающей образ «нового советского человека».

"Золотая молодежь", 1927 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея

"Золотая молодежь", 1927 год

"Тревожные ночи", 1942 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея

"Тревожные ночи", 1942 год

"У табельной. Донбасс", 1924 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея

"У табельной. Донбасс", 1924 год

"Берлин. Окружная дорога", 1945 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея

"Берлин. Окружная дорога", 1945 год

Выставка «Александр Дейнека. Певец новой жизни. К 125-летию со дня рождения» открыта с 21 февраля по 14 апреля 2025 года в Корпусе Бенуа Русского музея на набережной Грибоедова, 2.

16+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: