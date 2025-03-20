В галерее «10.203» открывается «Пространство многозначности» Алексея Бархана

Персональная выставка Алексея Бархана «Пространство многозначности» представит серию работ на дорожных знаках — условный «героический эпос», в котором полуабстрактные герои живут: размышляют, радуются и сражаются. Персонажи представляют иконографические образы — многие из них изображены с артефактами разных эпох, национальной атрибутикой и древней амуницией.

В основе работ — типовые пиктограммы, замиксованные с авторской сюжетной графикой. Объединение утилитарных схем и ярких образов визуально отсылает к технике коллажа, или как сравнивает сам автор, сэмплирования в электронной музыке. Работу над проектом художник начал еще в 2020-м году.