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Искусство

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В галерее «10.203» открывается «Пространство многозначности» Алексея Бархана

Знакомые персонажи эпосов и легенд сошли с классических произведений на дорожные знаки и хаотично заполонили галерею.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой "10.203"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой "10.203"

Персональная выставка Алексея Бархана «Пространство многозначности» представит серию работ на дорожных знаках — условный «героический эпос», в котором полуабстрактные герои живут: размышляют, радуются и сражаются. Персонажи представляют иконографические образы — многие из них изображены с артефактами разных эпох, национальной атрибутикой и древней амуницией. 

В основе работ — типовые пиктограммы, замиксованные с авторской сюжетной графикой. Объединение утилитарных схем и ярких образов визуально отсылает к технике коллажа, или как сравнивает сам автор, сэмплирования в электронной музыке. Работу над проектом художник начал еще в 2020-м году.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой "10.203"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой "10.203"

Серия «Пространство многозначности» возвращает в эстетику графического дизайна 1990-х, где гранж-небрежность соединялась с узнаваемыми символами.

«Художник намеренно избегает прямого толкования работ, названия их повторяют имена "исходников", на которых созданы. Так меняется не только функция, но и смысловое наполнение знаков. Императивы или сухие уведомления вроде "внимание!" и "ведутся работы" становятся названиями произведений и создают поле для зрительской интерпретации — то самое пространство многозначности», — комментируют в «10.203».

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой "10.203"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой "10.203"

Алексей Бархан — петербургский художник, начавший путь с интереса к граффити в конце 90-х. Эволюционировал от тэггинга к техникам стрит-арта, а затем — к оформлению релизов крупных российских музыкантов. Участник многочисленных паблик-арт фестивалей от Калининграда до Сахалина, выставочных проектов в России и Великобритании, авторских коллабораций с крупными брендами. Последние годы создает студийные произведения на дорожных знаках и монументальные росписи, рассказывая собственную легенду на стыке культур и эпох, экспериментирует с формой и визуальным языком.

Персональная выставка Алексея Бархана «Пространство многозначности» открыта с 29 марта по 12 апреля в галерее «10.203» на Кожевенной линии, 34.

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