Фотопроект является результатом двух поездок петербургской художницы на Ямал – сначала в рамках арт-резиденции «Место рождения» для Ямальской биеннале современного искусства, а затем в ходе частной недельной экспедиции к кочевникам в стойбище.
Выставка «Глаза попозже зайдут» представляет собой медиа-инсталляцию впечатлений Самарии Нуруловой от поездки к кочевникам, забоя оленей и быта туземцев. Экспозиция включает серию фотографий и два видеоарта, созданных по принципу кораля – переносного загона для оленей. Расписанные вручную ткани разделяют выставочное пространство, создавая естественный переход от полутемного чума к белоснежной пасторали тундры. Визуальный ряд дополняет книга художника, резюмирующая опыт и впечатления, полученные Самарией на Ямале.
Специально для выставки театральный режиссер, композитор и художник Дмитрий Мульков создал музыкальную композицию из двух частей под названием «Тундра», в которой он воплотил воспоминания о Севере. Куратором проекта выступила Анастасия Пронина.
Куратор:
Ощущение подлинной свободы, жизни для себя — вот, что поразило художницу в том, как живут кочевники. Стойкость людей, их спокойное принятие жизни, красота, которая всегда несет в себе функцию, а не заменяет ее, продуманность быта, гармония человека и природы, где он — ее естественная часть, и живет, не отрицая своей животной сущности. Пребывание Самарии в стойбище совпало с забоем оленей, и художница была поражена своей спокойной реакцией на действо, которое городской житель чаще всего отрицает и которого боится и избегает. Спокойствие и естественность всего происходившего, даже ритуальность не испугали и вызвали только принятие и трепет в сердце. «Смерть очень рядом с зеркалом, в котором ты можешь увидеть Тайну», — напишет Самария в путевых заметках. Наверное, нам всем нужно уехать очень далеко от привычного и комфортного быта, чтобы принятие собственной хрупкости и смертности перестало пугать до ужаса, а стало просто частью повседневной жизни. Жизнь и смерть всегда рядом, это естественно, как смена сезонов. Естественно и непреодолимо.
Самария Нурулова — художница, выпускница факультета монументальной живописи петербургской Академии имени Репина. Участница программы по обмену студентов Erasmus в 2019-2020 в Ecole Beaux-art de Paris на факультете фотографии и керамики. В настоящее время сконцентрирована на сериях фотопроектов — как социальных, так и пасторальных.
Персональная выставка Самарии Нуруловой «Глаза попозже зайдут» открыта с 21 марта по 6 апреля 2025 года в Open You Gallery на Басковом переулке, 13-15.
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