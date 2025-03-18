Выставка «Глаза попозже зайдут» представляет собой медиа-инсталляцию впечатлений Самарии Нуруловой от поездки к кочевникам, забоя оленей и быта туземцев. Экспозиция включает серию фотографий и два видеоарта, созданных по принципу кораля – переносного загона для оленей. Расписанные вручную ткани разделяют выставочное пространство, создавая естественный переход от полутемного чума к белоснежной пасторали тундры. Визуальный ряд дополняет книга художника, резюмирующая опыт и впечатления, полученные Самарией на Ямале.

Специально для выставки театральный режиссер, композитор и художник Дмитрий Мульков создал музыкальную композицию из двух частей под названием «Тундра», в которой он воплотил воспоминания о Севере. Куратором проекта выступила Анастасия Пронина.