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Искусство

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Александр Дашевский соберет антологию российского арт-рынка в Marina Gisich Projects

К 25-летию Marina Gisich Gallery запускает цикл выставок-ретроспекций «Река времен не терпит льда» под кураторством искусствоведа и художника (а также сооснователя «НеНеМу») Александра Дашевского.

Ася Маракулина, "Когда закрываю глаза", 2019 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Marina Gisich Gallery

Ася Маракулина, "Когда закрываю глаза", 2019 год

Виталий Пушницкий, "23" из серии "Лес", 2022 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Marina Gisich Gallery

Виталий Пушницкий, "23" из серии "Лес", 2022 год

В рамках трех тематических проектов — «Учитель, двойник, обезьяна», «Это моя дача!» и «Огород против города» — в пространстве Projects соберут работы более 30 художников-резидентов галереи, создав наглядную арт-летопись российского совриска.

«Река времен не терпит льда» в трех главах затронет актуальные вопросы современного арт-рынка: от репрезентации искусства в коммерческих галереях и за их пределами, смены трендов и представлений о дозволенном до возвышения авторов, которых еще вчера относили к андеграунду. Эти темы будут визуально раскрыты через работы, представленные одним общим списком художников.

Григорий Майофис, "Размер мелковат", 2017 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Marina Gisich Gallery

Григорий Майофис, "Размер мелковат", 2017 год

Юрий Никифоров, "Глаз-разрез". 2010 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Marina Gisich Gallery

Юрий Никифоров, "Глаз-разрез". 2010 год

Первая выставка цикла, «Учитель, двойник, обезьяна», объединит редкие архивные работы в технике коллажа, дневниковые наброски к фильмам Бориса Козакова, а произведения Владимира Козина, Григория Майофиса, Виталия Пушницкого, Петра Швецова, Петра Белого, Аси Маракулиной, Семена Мотолянеца, Юрия Никифорова, Сергея Денисова, Глеба Богомолова и многих других авторов.

«Учитель, двойник, обезьяна» посвящена коллекционерам, ценителям искусства и зрителям, ищущим отражение личных черт, внутренних движений, состояний и мыслей в творениях художников. Визуальный ряд усилит концепцию: работы, схожие по стилистике, сюжету или пластическому решению, будут представлены вместе, что позволит проследить, как знакомые мотивы переходят от одного художника к другому и как связаны контексты поколений.

Керим Рагимов, "51" из серии "Ярмарка страха", 2022 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Marina Gisich Gallery

Керим Рагимов, "51" из серии "Ярмарка страха", 2022 год

Таня Ахметгалиева, "Я не облако", 2024 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Marina Gisich Gallery

Таня Ахметгалиева, "Я не облако", 2024 год

В отличие от дидактичности «Учитель, двойник, обезьяна», выставка «Это моя дача!» представляет собой доверительный разговор об искусстве в интерьере и об интерьере в искусстве. Ключевыми героями выставки станут коллекционеры, музейщики, галеристы, любители и энтузиасты, а также их представления о законах арт-сосуществования.

В заключительной главе «Огород vs город» будет рассмотрена тема социальных и идеологических проектов, раздвигающих общественные границы и точки зрения, а также тех, для кого коллекция является высказыванием, адресованным неопределенному кругу лиц.

Борис Казаков в мастерской
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Marina Gisich Gallery

Борис Казаков в мастерской

Борис Казаков в мастерской
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Marina Gisich Gallery

Борис Казаков в мастерской

Первая выставка «Учитель, двойник, обезьяна» из цикла «Река времен не терпит льда» открыта с 22 марта по 22 июня 2025 года в Marina Gisich Projects на набережной Фонтанки, 121.

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