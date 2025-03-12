Александр Дашевский соберет антологию российского арт-рынка в Marina Gisich Projects

В рамках трех тематических проектов — «Учитель, двойник, обезьяна», «Это моя дача!» и «Огород против города» — в пространстве Projects соберут работы более 30 художников-резидентов галереи, создав наглядную арт-летопись российского совриска.

«Река времен не терпит льда» в трех главах затронет актуальные вопросы современного арт-рынка: от репрезентации искусства в коммерческих галереях и за их пределами, смены трендов и представлений о дозволенном до возвышения авторов, которых еще вчера относили к андеграунду. Эти темы будут визуально раскрыты через работы, представленные одним общим списком художников.