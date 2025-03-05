В Екатерининском собрании покажут скрытые фотохроники уличного искусства на выставке Антона Селезнева (Selone) «Спасибо за ничего»

Персональная выставка «Спасибо за ничего» — это «открытое исследование взаимодействия человека с городским пространством» и буквально скрытые хроники истории петербургского стрит-арта. На протяжении 15 лет фотограф-документалист Антон Селезнев (более известный в культстреде под ником Selone) фиксировал, как граффити меняют город, как заполняют популярные фасады и никому неизвестные темные подворотни. В этой антологии прослеживается вся хронология создания уличного искусства — от выбора стены художником до многолетней смены тегов. В рамках экспозиции представят серию аналоговой и цифровой фотографии, на которых можно встретить не только известных (и уже иституциональных!) авторов, таких как Максим Има и Super, но и других (более 50!) граффити-райтеров, которых узнаешь по знакомым штрихам. Кураторами проекта выступают Андрей Воронов (основатель объединения «АРХАТАКА») и Надя Ковалева. «Спасибо за ничего» — это совместный проект Института исследования стрит-арта и международной галереи Inloco.

В рамках выставки ожидается публичная программа — с артист-токами, лекциями и открытыми дискуссиями:

15 марта, 18:00 — артист-ток с Антоном Селезневым (Selone)

19 марта, 19:00 — лекция Станислава Скворцова (основатель и главред Petrograff) «Возрождение граффити. Вторая волна»

29 марта, 15:00 — презентация фотоантологии «Спасибо за ничего»

4 апреля, 18:30 — лекция Анны Чусовой «Документируя стрит-арт: как фотография становится источником и можно ли собрать архив уличного-искусства»

5 апреля, 14:00 — открытая дискуссия «Феномен уличной фотографии»

12 апреля, 14:00 — лекция Марии Стрельниковой (научный сотрудник отдела новейших течений Русского музея) о фотографии как медиуме в творчестве уличных художников

Арт-медиации по проекту пройдут 14, 15, 17 и 22 с 23 марта. Подробнее с расписанием можно ознакомиться здесь.