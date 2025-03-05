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Искусство

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В Екатерининском собрании покажут скрытые фотохроники уличного искусства на выставке Антона Селезнева (Selone) «Спасибо за ничего»

Модернистские интерьеры, видевшие Сергея Дягилева, Анну Павлову и других сливок петербургского общества конца XIX – первой половины XX века, теперь станут свидетелями 15-летней хронологии петербургского стрит-арта.

Антон Селезнев, "Васильевский остров", 2011 год
Изображение предоставлено Собака.ru» пресс-службой Института исследования стрит-арта

Антон Селезнев, "Васильевский остров", 2011 год

Антон Селезнев, "Невский проспект", 2015 год
Изображение предоставлено Собака.ru» пресс-службой Института исследования стрит-арта

Антон Селезнев, "Невский проспект", 2015 год

Персональная выставка «Спасибо за ничего» — это «открытое исследование взаимодействия человека с городским пространством» и буквально скрытые хроники истории петербургского стрит-арта. На протяжении 15 лет фотограф-документалист Антон Селезнев (более известный в культстреде под ником Selone) фиксировал, как граффити меняют город, как заполняют популярные фасады и никому неизвестные темные подворотни. В этой антологии прослеживается вся хронология создания уличного искусства — от выбора стены художником до многолетней смены тегов. В рамках экспозиции представят серию аналоговой и цифровой фотографии, на которых можно встретить не только известных (и уже иституциональных!) авторов, таких как Максим Има и Super, но и других (более 50!) граффити-райтеров, которых узнаешь по знакомым штрихам. Кураторами проекта выступают Андрей Воронов (основатель объединения «АРХАТАКА») и Надя Ковалева. «Спасибо за ничего» — это совместный проект Института исследования стрит-арта и международной галереи Inloco.

В рамках выставки ожидается публичная программа — с артист-токами, лекциями и открытыми дискуссиями:

  • 15 марта, 18:00 — артист-ток с Антоном Селезневым (Selone)
  • 19 марта, 19:00 — лекция Станислава Скворцова (основатель и главред Petrograff) «Возрождение граффити. Вторая волна»
  • 29 марта, 15:00 — презентация фотоантологии «Спасибо за ничего»
  • 4 апреля, 18:30 — лекция Анны Чусовой «Документируя стрит-арт: как фотография становится источником и можно ли собрать архив уличного-искусства»
  • 5 апреля, 14:00 — открытая дискуссия «Феномен уличной фотографии»
  • 12 апреля, 14:00 — лекция Марии Стрельниковой (научный сотрудник отдела новейших течений Русского музея) о фотографии как медиуме в творчестве уличных художников

Арт-медиации по проекту пройдут 14, 15, 17 и 22 с 23 марта. Подробнее с расписанием можно ознакомиться здесь.

Антон Селезнев, "Петроградский остров", 2010 год
Изображение предоставлено Собака.ru» пресс-службой Института исследования стрит-арта

Антон Селезнев, "Петроградский остров", 2010 год

Антон Селезнев, "Петроградский остров", 2012 год
Изображение предоставлено Собака.ru» пресс-службой Института исследования стрит-арта

Антон Селезнев, "Петроградский остров", 2012 год

Антон Селезнев, "Художник Wekman, метро Владимирская", 2019 год
Изображение предоставлено Собака.ru» пресс-службой Института исследования стрит-арта

Антон Селезнев, "Художник Wekman, метро Владимирская", 2019 год

Презентация фотоантологии (более 15 лет в одном издании!) современного петербургского граффити «Спасибо за ничего» состоится 29 марта — книга откроет масштабную издательскую программу Института исследования стрит-арта.

Также в планах: переработанная редакция словаря «Тезаурус. Краткий справочник по терминологии российского уличного искусства и граффити», вышедшего в 2019 году, и монография «Александр Жунев. Биографическая книга о легендарном пермском уличном художнике».

Антон Селезнев, "Художник Ульрих", 2019 год
Изображение предоставлено Собака.ru» пресс-службой Института исследования стрит-арта

Антон Селезнев, "Художник Ульрих", 2019 год

Антон Селезнев, "Художник Wekman, Завод Красный треугольник", 2016 год
Изображение предоставлено Собака.ru» пресс-службой Института исследования стрит-арта

Антон Селезнев, "Художник Wekman, Завод Красный треугольник", 2016 год

Антон Селезнев (Selone) — современный фотограф-документалист, фиксирующий визуальный код города и жизнь улиц с 2007 года. Постоянный участник российских и международных выставок, в том числе в пространстве 10.203 (лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»), дубайской галерее Inloco, московского «Триумфа», «Росфото». Первый персональный проект Антона прошел в «‎А-Я» в 2023 году («Цех культур»). Работы Selone печатались во многих авторитетных изданиях, в том числе Собака.ru, Be-mag и Petrograff. В 2024 году выпустил две авторских фотокниги «Bike Life» и зин «‎Tribute to Berlin».

Персональная выставка Антон Селезнев (Selone) «Спасибо за ничего» открыта с 14 марта по 13 апреля 2025 года в Екатерининском собрании на набережной канала Грибоедова, 88–90.

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