Владимир Абих, Максим Има и Дмитрий Мульков примут участие в фестивале паблик-арта «Здесь тепло» в «Острове фортов»

Первый фестиваль паблик-арта «Здесь тепло» пройдет с 22 марта по 23 апреля в Кронштадте на территории туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» под кураторством искусствоведа и исследователя современного искусства Анастасии Прониной. Это мультидисциплинарный культурный проект, объединяющий выставку арт-объектов и интерактивную культурно образовательную программу: экскурсии, паблик-токи и медиации с художниками и кураторами проекта.

В рамках проекта на территории кластера встретятся скульптура «Вдвоем» Антонины Фатхуллины, инсталляция «Смотритель маяка» Юлии Павловой и Дмитрия Мулькова, «Кот Котлин» объединения «Крепкий палец», текстовая инсталляция «Субтитры» Владимира Абиха, а также работы Анастасии Безвершук и Максима Имы. Специально для проекта художники изучали ландшафт и историю Кронштадта, ездили на форты и посещали музеи. Командой фестиваля также подготовлен специальный аудиогид, который поможет самостоятельно изучить концепцию и значение объектов фестиваля — он уже доступен для свободного прослушивания здесь.

Посещение программы бесплатное, но необходима предварительная регистрация по ссылке.

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