Русский музей отреставрирует картину Александра Дейнеки «Покорители космоса»

В настоящее время были завершены подготовительные работы к началу реставрации.
Русский музей приступил к реставрации живописного полотна советского художника Александра Дейнеки «Покорители космоса» из Луганского художественного музея. Над полотном будут работать художники-реставраторы отдела реставрации живописи смешанных техник музея под руководством Нины Русаковой. На данном этапе была разработана методика укрепления грунта и красочного слоя, проведены предварительные технико-технологические и химико-биологические исследования, а также выполнена цифровая фотофиксация состояния сохранности в высоком разрешении и съемка лицевой поверхности в ультрафиолетовом излучении. Предполагается, что рестраврацию должны завершить к середине лета предстоящего года.
Монументальное полотно в «стиле Сталин» (как соцреализм некогда окрестил арт-критик Борис Гройс) было написано одним из ключевых художников эпохи Александром Дейнекой в 1960-х годах аккурат после первого полета Юрия Гагарина в космос. Первоначально картина была создана как эскиз к фрагменту будущей многосоставной мозаики, которая должна была украсить московский Дворец съездов. Подобно другим работам, выполненным с технике социалистического реализма, композиция «Покорители космоса» отражает основополагающие контексты — оптимизм, коллективистское стремление к прогрессу и романтическое представление о будущем.
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