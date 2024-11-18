Русский музей отреставрирует картину Александра Дейнеки «Покорители космоса»

Русский музей приступил к реставрации живописного полотна советского художника Александра Дейнеки «Покорители космоса» из Луганского художественного музея. Над полотном будут работать художники-реставраторы отдела реставрации живописи смешанных техник музея под руководством Нины Русаковой. На данном этапе была разработана методика укрепления грунта и красочного слоя, проведены предварительные технико-технологические и химико-биологические исследования, а также выполнена цифровая фотофиксация состояния сохранности в высоком разрешении и съемка лицевой поверхности в ультрафиолетовом излучении. Предполагается, что рестраврацию должны завершить к середине лета предстоящего года.