18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Русский музей отреставрирует картину Александра Дейнеки «Покорители космоса»

В настоящее время были завершены подготовительные работы к началу реставрации.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея

Русский музей приступил к реставрации живописного полотна советского художника Александра Дейнеки «Покорители космоса» из Луганского художественного музея. Над полотном будут работать художники-реставраторы отдела реставрации живописи смешанных техник музея под руководством Нины Русаковой. На данном этапе была разработана методика укрепления грунта и красочного слоя, проведены предварительные технико-технологические и химико-биологические исследования, а также выполнена цифровая фотофиксация состояния сохранности в высоком разрешении и съемка лицевой поверхности в ультрафиолетовом излучении. Предполагается, что рестраврацию должны завершить к середине лета предстоящего года.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея

Монументальное полотно в «стиле Сталин» (как соцреализм некогда окрестил арт-критик Борис Гройс) было написано одним из ключевых художников эпохи Александром Дейнекой в 1960-х годах аккурат после первого полета Юрия Гагарина в космос. Первоначально картина была создана как эскиз к фрагменту будущей многосоставной мозаики, которая должна была украсить московский Дворец съездов. Подобно другим работам, выполненным с технике социалистического реализма, композиция «Покорители космоса» отражает основополагающие контексты — оптимизм, коллективистское стремление к прогрессу и романтическое представление о будущем. 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: