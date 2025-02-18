Marina Gisich Gallery отмечает 25-летие! Юбилейную программу открывает выставка Дмитрия Грецкого и Евгении Кац «Cargo сказка»

Персональная выставка Дмитрия Грецкого и Евгении Кац «Cargo сказка» объединит серию масштабной графики с гигантскими шпалерами, созданными из металлической сетки рабица. Как отмечает куратор выставки, историк искусства и архивист петербургского совриска Анастасия Котылева, «графические» промышленные стяжки, «напоминающие мерцающие экраны, очерчивают границы между видимым и исчезающим, эфемерным и материальным».

Образ глитча появляется и в графических листах Грецкого и Кац, в которых привычная академическая композиция сочетается на прозрачной бумаге с драматичными грифельными штрихами и пятнами, схожими с гравюрой в технике сухой иглы. В рамках серии «Cargo сказка» разворачивается шутовская драма — герои оказываются на палубе моторного катера, запертого в гараже, и пытаются справиться с неопределенностью и преодолеть пустоту. «Фон — пустота — становится центральным элементом, пронизывающим инсталляции двух пространств проекта».