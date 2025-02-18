Marina Gisich Gallery отмечает 25-летие! Юбилейную программу открывает выставка Дмитрия Грецкого и Евгении Кац «Cargo сказка»

Творческий дуэт из Петербурга расскажет трагикомическую историю-размышление о пустоте, неопределенности и ожидании чуда.
Персональная выставка Дмитрия Грецкого и Евгении Кац «Cargo сказка» объединит серию масштабной графики с гигантскими шпалерами, созданными из металлической сетки рабица. Как отмечает куратор выставки, историк искусства и архивист петербургского совриска Анастасия Котылева, «графические» промышленные стяжки, «напоминающие мерцающие экраны, очерчивают границы между видимым и исчезающим, эфемерным и материальным».
Образ глитча появляется и в графических листах Грецкого и Кац, в которых привычная академическая композиция сочетается на прозрачной бумаге с драматичными грифельными штрихами и пятнами, схожими с гравюрой в технике сухой иглы. В рамках серии «Cargo сказка» разворачивается шутовская драма — герои оказываются на палубе моторного катера, запертого в гараже, и пытаются справиться с неопределенностью и преодолеть пустоту. «Фон — пустота — становится центральным элементом, пронизывающим инсталляции двух пространств проекта».
Выставка приурочена к 25-летию Marina Gisich Gallery, которое отмечается в 2025 году. Основанная в 2000 году, галерея стала одним из первых пространств для современного искусства в Петербурге. Спустя два десятилетия появилось второе пространство — Marina Gisich Projects, ориентированное на эксперименты. В числе авторов Marina Gisich Gallery — Глеб Богомолов, Владимир Кустов, Евгений Юфит, Керим Рагимов, Виталий Пушницкий, Кирилл Челушкин, Иван Говорков и Елена Губанова, а также молодые художники, такие как Лера Нибиру, Таня Ахметгалиева, Тим Парщиков, Иван Горшков и другие.
Выставка Дмитрия Грецкого и Евгении Кац «Cargo сказка» открыта с 1 марта по 11 мая 2025 года в Marina Gisich Gallery на набережной реки Фонтанки, 121.
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