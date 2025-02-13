Музей христианской культуры может в эксперименты! Это подтверждает выставка «И паче снега убелюся» инди-православного художника Максима Демина

Название проекта «отсылает к строке из 50-го псалма Давида, в котором говорится о долгом духовном пути, пролегающем через сомнения, искания, смирение, исихию и покаяние», — комментирует куратор.
Персональная выставка инди-христианского художника Максима Демина «И паче снега убелюся» в Музее христианской культуры рассказывает о трансцендентном состоянии перехода: от темноты к свету, от потерянности к обнаружению истины. Проект создан новой онлайн-галереей совриска SO.gallery.
«Каждая работа художника — это сакральный акт поиска божественного. Обращаясь к мотиву Фаворского света, Максим сравнивает солнечный свет со светом незримым, имеющим совершенно иную природу», — комментирует куратор Софья Рогачевская.
В экспозиции представлена серия живописных холстов, созданных в микс-медия формате — импрессионистические дуохромные пейзажи, выполненные в академической манере, миксуются с сухоцветами и смелыми аэрозольными фигурами из православной иконографии. Обрамляют визуальный ряд пара крупноформатных работ с традиционными русскими наличниками, которые открывают вид на зимнюю пастораль. Среди хайлайтов также работы из старого дерева: пара фигурных херувимов и серия минималистичной абстракции с сухоцветами — аллюзия на образ человеческой души.
Максим Демин — художник-реставратор из Москвы, живет и работает в Сергиевом Посаде, резидент концепт-павильона «Ряд/». Учился в Православном Свято-Тихоновском университете на кафедре реставрации. В основном работает с живописью, обращается и переосмысляет реальные композиции древнерусских памятников и пейзажи. Его работы можно было увидеть в рамках проекта «Слышу Вижу Верю» в храме Владимирской иконы Божией Матери в селе Быково, в рождественском световом парке «Путь света» в Подмосковье или в ультрасовременной церковной лавке Antiпа Lavka. В Петербурге его работы экспонировались в галерее Open You на выставке «Красная горка».
Персональная выставка Максима Демина «и паче снега убелюся» открыта с 13 февраля по 30 марта в Музее христианской культуры в переулке Лодыгина, 5.
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