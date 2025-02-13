Музей христианской культуры может в эксперименты! Это подтверждает выставка «И паче снега убелюся» инди-православного художника Максима Демина

Персональная выставка инди-христианского художника Максима Демина «И паче снега убелюся» в Музее христианской культуры рассказывает о трансцендентном состоянии перехода: от темноты к свету, от потерянности к обнаружению истины. Проект создан новой онлайн-галереей совриска SO.gallery.

«Каждая работа художника — это сакральный акт поиска божественного. Обращаясь к мотиву Фаворского света, Максим сравнивает солнечный свет со светом незримым, имеющим совершенно иную природу», — комментирует куратор Софья Рогачевская.