Современные художники исследуют культурный код на выставке «Красная горка» в Open You Gallery

Язычество, фольклорные сюжеты, национальные традиции и образы: что входит в культурный код России? На этот вопрос постараются ответить 17 современных художников из разных регионов страны. Название проекта отсылает к христианскому празднику «Фомино воскресенье» или Антипасхе, истоки которого в свою очередь ведут к языческому празднованию начала весны. По легенде, в Древней Руси в этот день на возвышенности жгли костры в честь бога плодородия и солнечного света Даждьбога. В календаре это воскресенье следует сразу за окончанием Великого поста, поэтому день также считался долгожданной датой начала сезона свадеб.

Выставка «Красная горка» представит произведения совриска, обращенные к теме пограничного состояния смены времен года. В рамках проекта Кристина Аксентова, Максим Демин, Юрий Вольф, Екатерина Бердюгина, Оля Iney, Анна Лахреева, Ирина Лапенко, Сергей Родеусс, Алексей Рюмин, Ксения Воскобойникова, Анна Быстрова, Ирина Рыбакова , Анастасия Горбунова, Иван Покидышев, Дарья Чечурина, Вероника Волкавичюте и к а т я покажут свое размышление о фольклорных сюжетах, своих истоках и корнях.