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Искусство

Современные художники исследуют культурный код на выставке «Красная горка» в Open You Gallery

Название проекта отсылает к одноименному празднику наступления весны, который отмечался на Руси в первое воскресенье после Пасхи.

Сергей Родеусс, «Черная дыра внутри»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Open You Gallery

Сергей Родеусс, «Черная дыра внутри»

Сергей Родеусс, «Швы»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Open You Gallery

Сергей Родеусс, «Швы»

Кристина Аксентова, «Вырванные с корнями», 2023 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Open You Gallery

Кристина Аксентова, «Вырванные с корнями», 2023 год

 

Язычество, фольклорные сюжеты, национальные традиции и образы: что входит в культурный код России? На этот вопрос постараются ответить 17 современных художников из разных регионов страны. Название проекта отсылает к христианскому празднику «Фомино воскресенье» или Антипасхе, истоки которого в свою очередь ведут к языческому празднованию начала весны. По легенде, в Древней Руси в этот день на возвышенности жгли костры в честь бога плодородия и солнечного света Даждьбога. В календаре это воскресенье следует сразу за окончанием Великого поста, поэтому день также считался долгожданной датой начала сезона свадеб. 

Выставка «Красная горка» представит произведения совриска, обращенные к теме пограничного состояния смены времен года. В рамках проекта Кристина Аксентова, Максим Демин, Юрий Вольф, Екатерина Бердюгина, Оля Iney, Анна Лахреева, Ирина Лапенко, Сергей Родеусс, Алексей Рюмин, Ксения Воскобойникова, Анна Быстрова, Ирина Рыбакова , Анастасия Горбунова, Иван Покидышев, Дарья Чечурина, Вероника Волкавичюте и к а т я покажут свое размышление о фольклорных сюжетах, своих истоках и корнях.

Ирина Рыбакова, «Девушка в венце», 2024 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Open You Gallery

Ирина Рыбакова, «Девушка в венце», 2024 год

Анна Лахреева, «Весна священная»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Open You Gallery

Анна Лахреева, «Весна священная»

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Open You Gallery

«Важный аспект подхода к работе каждого из авторов – обращение к своей внутренней культурной идентичности, творчество, рожденное “где-то внутри”. Художники обращаются к сюжетам и образам, которые находят отклик в каждом, кому созвучна “русскость” с ее непостижимостью и глубиной, что позволяет зрителю пробудить в себе теплое чувство чего-то душевного и родного», — отмечает куратор выставки Полина Антипова.

Коллективная выставка «Красная горка» открыта с 17 мая по 22 июня 2024 года в в Open You Gallery на Басковом переулке, 13-15.

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