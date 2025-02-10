В «Левашовском хлебозаводе» покажут традиционные ковры, облаченные в латунь. Это персональная выставка Анны Червонны «Крестики»

Персональный проект Анны Червонны переосмысляет культурные традиции в современном эстетическом контексте, возвращает к исторической памяти. На выставке представят латунные полотна с ковровым орнаментом. Материал выбран не случайно: в своих работах Червонна использует латунную сетку с ювелирной точностью, превращая ее в подобие кружева. Одновременно автор говорит о хрупкости памяти и прочности региональных традиций. Ранее эти работы экспонировались на ярмарке современного искусства Cosmoscow.

На выставке также представлены панно «Панелька» и несколько объемных работ из серии «Початки». Куратор выставки — Юлия Лобойко. Проект создан и реализован совместно с галереей неорусского дизайна «Палаты».

«Изучая материалы, собранные в экспедициях, меня покорило, что старожилы села Крестики не могли себе представить, чтобы ковер использовался в привычном утилитарном понимании, то есть на полу. И изначально ковер воспринимался как огромное семейное сокровище, которое нужно беречь и использовать очень аккуратно. Я здесь увидела интересную параллель с коврами на стене в советское время – это какое-то очень глубинное переосмысление ценности ковров, как их воспринимали задолго до этого периода», — комментирует на личной странице Анна Червонна.