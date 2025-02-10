В «Левашовском хлебозаводе» покажут традиционные ковры, облаченные в латунь. Это персональная выставка Анны Червонны «Крестики»

Название проекта отсылает к селу Крестики Оконешниковского района Омской области, где сохраняется традиционная для этого места технология ворсового короткачества. Тканные «кладеные» (узор выкладывался узлами) ковры не стелили на пол — ими украшали дом (как это делали в нашем детстве!).
Персональный проект Анны Червонны переосмысляет культурные традиции в современном эстетическом контексте, возвращает к исторической памяти. На выставке представят латунные полотна с ковровым орнаментом. Материал выбран не случайно: в своих работах Червонна использует латунную сетку с ювелирной точностью, превращая ее в подобие кружева. Одновременно автор говорит о хрупкости памяти и прочности региональных традиций. Ранее эти работы экспонировались на ярмарке современного искусства Cosmoscow.
На выставке также представлены панно «Панелька» и несколько объемных работ из серии «Початки». Куратор выставки — Юлия Лобойко. Проект создан и реализован совместно с галереей неорусского дизайна «Палаты».
«Изучая материалы, собранные в экспедициях, меня покорило, что старожилы села Крестики не могли себе представить, чтобы ковер использовался в привычном утилитарном понимании, то есть на полу. И изначально ковер воспринимался как огромное семейное сокровище, которое нужно беречь и использовать очень аккуратно. Я здесь увидела интересную параллель с коврами на стене в советское время – это какое-то очень глубинное переосмысление ценности ковров, как их воспринимали задолго до этого периода», — комментирует на личной странице Анна Червонна.
Анна Червонна — мультидисциплинарная художница, работает с инсталляциями, арт-объектами и скульптурой. Закончила кафедру художественной обработки металла Академии Штиглица. В своем творчестве исследует тему памяти и формирует семиотику традиционной бытовой жизни. Участвовала в ярмарках современного искусства Cosmoscow (2024 год) и Blazar (2023 год), «Придумано и сделано в России», «Двойная сплошная» на Винзаводе.
Юлия Лобойко — куратор и основатель галереи локального дизайн функционального искусства «Палаты». Собирает современный дизайн, вдохновленный русской культурой.
Персональная выставка Анны Червонной «Крестики» открыта с 15 февраля по 23 марта в «Левашовском хлебозаводе» на Барочной улице, 4А.
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