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Искусство

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В Выборгском замке откроется выставка о культуре и стиле жизни середины XIX – начала XX века

Экспозиция «Историзм и модерн: пространство повседневности» будет доступна в здании Цейхгауз с 7 февраля. Многие экспонаты поступили из семейных коллекций жителей Выборга, Карельского перешейка и Петербурга.

hpphtns/shutterstock

На выставке будут представлены исторические интерьеры и мебель, произведения живописи и скульптуры, предметы декоративно-прикладного искусства, костюмы и личные вещи эпохи, редкие фотографии. Эти предметы расскажут о трансформации эстетики и исторических событиях через призму личных историй людей того времени.

«Эпоха историзма и модерна – время больших перемен, вызванных промышленной революцией. Технические новинки, такие как паровые двигатели, газовые фонари, электричество и кинематограф, меняли повседневную жизнь людей, создавая новую эстетику», — говорится в анонсе выставки.

Экспозиция будет доступна до 9 ноября.

Ранее мы рассказывали о том, что в Выборге после реставрации открыли башню святого Олафа. Там установили стеклянный лифт, чтобы посетители с ограниченной мобильностью могли также побывать на смотровой площадке.

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