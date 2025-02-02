В Выборгском замке откроется выставка о культуре и стиле жизни середины XIX – начала XX века

На выставке будут представлены исторические интерьеры и мебель, произведения живописи и скульптуры, предметы декоративно-прикладного искусства, костюмы и личные вещи эпохи, редкие фотографии. Эти предметы расскажут о трансформации эстетики и исторических событиях через призму личных историй людей того времени.

«Эпоха историзма и модерна – время больших перемен, вызванных промышленной революцией. Технические новинки, такие как паровые двигатели, газовые фонари, электричество и кинематограф, меняли повседневную жизнь людей, создавая новую эстетику», — говорится в анонсе выставки.

Экспозиция будет доступна до 9 ноября.

Ранее мы рассказывали о том, что в Выборге после реставрации открыли башню святого Олафа. Там установили стеклянный лифт, чтобы посетители с ограниченной мобильностью могли также побывать на смотровой площадке.