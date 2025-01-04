В Выборге после реставрации открыли башню святого Олафа

Об этом рассказал губернатор Ленобласти. Он также поделился планами по дальнейшей реставрации старой части Выборга. Сейчас там готовится проект реконструкции всей набережной. «В том числе привлечем средства по нацпроекту и выполним благоустройство», — написал он в социальных сетях.

Кроме того, проект реконструкции квартала Сета Солберга уже прошел экспертизу. Власти региона ведут переговоры с Минкультом и банком БРИКС о финансировании работ.

Ранее мы писали о том, что в Петербурге завершили реконструкцию Консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. Продолжавшиеся 10 лет работы наконец закончены. Одной из главных задач специалистов было улучшение акустических свойств.