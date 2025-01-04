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Реставрации

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В Выборге после реставрации открыли башню святого Олафа

Там установили стеклянный лифт, чтобы посетители с ограниченной мобильностью могли также побывать на смотровой площадке.

oroch/shutterstock

Об этом рассказал губернатор Ленобласти. Он также поделился планами по дальнейшей реставрации старой части Выборга. Сейчас там готовится проект реконструкции всей набережной.  «В том числе привлечем средства по нацпроекту и выполним благоустройство», — написал он в социальных сетях.

Кроме того, проект реконструкции квартала Сета Солберга уже прошел экспертизу. Власти региона ведут переговоры с Минкультом и банком БРИКС о финансировании работ.

Ранее мы писали о том, что в Петербурге завершили реконструкцию Консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. Продолжавшиеся 10 лет работы наконец закончены. Одной из главных задач специалистов было улучшение акустических свойств.

Фото: .

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