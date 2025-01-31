Петербургский филиал Пушкинского музея закрыли — его посчитали «неэффективным»

Как отмечает Александра Генералова, петербургский филиал работал в сложных условиях: без собственного выставочного пространства, но при этом регулярно реализовывал проекты, такие как «Искусство жить дома» в музеях-квартирах и «Кураторский форум». В последние годы его возглавляла Дарья Болдырева, и команда активно привлекала гранты, коммерческих партнеров и спонсоров.

Официальные причины закрытия не озвучены, но процесс расставания с сотрудниками, по словам Генераловой, был резким и болезненным. На 2025 год планировалось множество новых проектов, но их реализация теперь под вопросом.