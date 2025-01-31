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Петербургский филиал Пушкинского музея закрыли — его посчитали «неэффективным»

Бывший Северо-Западный филиал ГЦСИ официально прекратил работу в декабре, но никакого публичного объявления от музея не последовало. О новости сообщила в своем канале Ксения Коробейникова.

Фото: Africa Studio / Shutterstock

Как отмечает Александра Генералова, петербургский филиал работал в сложных условиях: без собственного выставочного пространства, но при этом регулярно реализовывал проекты, такие как «Искусство жить дома» в музеях-квартирах и «Кураторский форум». В последние годы его возглавляла Дарья Болдырева, и команда активно привлекала гранты, коммерческих партнеров и спонсоров.

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Официальные причины закрытия не озвучены, но процесс расставания с сотрудниками, по словам Генераловой, был резким и болезненным. На 2025 год планировалось множество новых проектов, но их реализация теперь под вопросом. 

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