В Шереметевском дворце откроется выставка «Озарения»

«На четыре месяца выставочные залы Полярного флигеля дворца превратятся в фантазийный мир детских переживаний и впечатлений известных людей. В основу выставки легли воспоминания режиссеров, художников, писателей, композиторов, исследователей и изобретателей - яркие эмоциональные вспышки и неожиданные образы, которые навсегда запечатлелись в их памяти, сформировав личность и повлияв на выбор жизненного пути», — рассказали в пресс-службе Государственного музея театрального и музыкального искусства.

Могут ли детские воспоминания обрести физическое, вещественное воплощение? Или это лишь плод воображения, фантомы, живущие в глубинах нашей памяти? И как они впоследствии формируют нашу жизнь, причудливо воплощаясь в творчестве и выборе жизненного пути? На эти и многие другие вопросы пытаются найти ответы создатели выставки, выстраивая выставочное пространство по ассоциативному принципу: здесь будут Мастерская и Павильон, Небо и Игровая, Библиотека и Театр. А еще будет место, где живут детские страхи, и метафорическое пространство природы, такой, какой она бывает только в детстве – бескрайней, таинственной, манящей и бесконечно прекрасной.

Выставка продлится до 27 апреля.

Собака.ru составила маршрутный лист для всех, кто на праздниках планирует совершить путешествие по музеям и галереям Петербурга. В программе — сразу несколько блокбастеров: от живописи сказочника Виктора Васнецова и авангардиста Кузьмы Петрова-Водкина и эзотерика Николая Рериха. А еще масштабный оммаж реформатору российского театра Всеволоду Мейерхольду, редкая графика маньеризма и Возрождения и очень (!) много совриска.

