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Искусство

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У Эрмитажа и Петропавловской крепости уже второй день подряд выстраиваются гигантские очереди

На Заячьем острове проходит фестиваль ледовой скульптуры «КроншЛёд». В этом году его тема — «От Петра Великого до наших дней: Санкт-Петербург — мегаполис XXI века».

По данным вице-губернатора Бориса Пиотровского, курирующего сферы культуры и туризма, за три дня работы на фестивале уже побывали 55 тыс. человек. Фестиваль продлится с 1 по 14 января.

Также длинная колонна из людей выстроилась перед Зимним дворцом. С самого утра посетители проводят часы в очереди на вход в музей. 78 сообщает, что виной всему не только каникулярный ажиотаж, но и проблемы с гардеробом.

Ранее мы писали о том, что в Петербурге ожидают рост турпотока в 2025 году. За прошлый год город посетили 11,6 млн туристов из других регионов России и стран.

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