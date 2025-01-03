У Эрмитажа и Петропавловской крепости уже второй день подряд выстраиваются гигантские очереди

По данным вице-губернатора Бориса Пиотровского, курирующего сферы культуры и туризма, за три дня работы на фестивале уже побывали 55 тыс. человек. Фестиваль продлится с 1 по 14 января.



Также длинная колонна из людей выстроилась перед Зимним дворцом. С самого утра посетители проводят часы в очереди на вход в музей. 78 сообщает, что виной всему не только каникулярный ажиотаж, но и проблемы с гардеробом.



Ранее мы писали о том, что в Петербурге ожидают рост турпотока в 2025 году. За прошлый год город посетили 11,6 млн туристов из других регионов России и стран.