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В Петербурге ожидают рост турпотока в 2025 году

За прошлый год город посетили 11,6 млн туристов из других регионов России и стран. В частности, в топ-5 стран по количеству приезжающих туристов вошла Саудовская Аравия.

Ekaterina Pokrovsky / Shutterstock.com

«Гостям нравится приезжать в Петербург, многие охотно возвращаются к нам вновь и вновь. За прошлый год существенно увеличили поток туристов из дальнего зарубежья за счёт дружественных стран. В наступившем 2025 году ждём ещё больше гостей со всей России и из-за рубежа!», — написал Александр Беглов в своём telegram-канале.

Он также подчеркнул, что в городе реализованы масштабные меры поддержки туристической отрасли, что привело к увеличению вклада туризма в экономику Петербурга в полтора раза, достигнув 730 миллиардов рублей.

Напомним, что с 1 января в Петербурге вместо курортного сбора начал действовать туристический налог. Он составит не менее 100 рублей в сутки. В следующем году Смольный планирует получить за счет нового сбора миллиард рублей.  

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