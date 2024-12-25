«Манеж» анонсировал выставочные проекты 2025 года

В марте 2025 года «Манеж» представит выставочный проект к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он посвящен подвигу тыла и расскажет про людей, чья работа сделала победу возможной. Среди ключевых тем — мобилизация промышленности и сельского хозяйства, организация труда, медицинская помощь раненым, освоение новых производственных технологий. Многие факты и статистика о жизни в тылу прозвучат на выставке впервые.

В начале лета Центрально-выставочный зал примет ежегодную ярмарку совриска «1703». После нее откроется выставка «Из истории отечественной фотографии», которая покажет ретроспективу — путь российской фотографии от первых дагеротипов 1840-х годов до современных авторов, использующих генерации. Экспозиция будет организована совместно с Центром визуальной культуры «Бетон» и галереей «Триумф».

Осенью представят проект-исследование истории современного российского искусства, основанный на коллекциях локальных музеев, галерей и частных собраний. В экспозиции объединят широкий спектр художественных практик XX–XXI веков.