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Искусство

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«Манеж» анонсировал выставочные проекты 2025 года

В следующем сезоне представят масштабные проекты по искусству, истории, научным достижениям и фотографии.

StockphotoVideo / Shutterstock

В марте 2025 года «Манеж» представит выставочный проект к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он посвящен подвигу тыла и расскажет про людей, чья работа сделала победу возможной. Среди ключевых тем — мобилизация промышленности и сельского хозяйства, организация труда, медицинская помощь раненым, освоение новых производственных технологий. Многие факты и статистика о жизни в тылу прозвучат на выставке впервые.

В начале лета Центрально-выставочный зал примет ежегодную ярмарку совриска «1703». После нее откроется выставка «Из истории отечественной фотографии», которая покажет ретроспективу — путь российской фотографии от первых дагеротипов 1840-х годов до современных авторов, использующих генерации. Экспозиция будет организована совместно с Центром визуальной культуры «Бетон» и галереей «Триумф».

Осенью представят проект-исследование истории современного российского искусства, основанный на коллекциях локальных музеев, галерей и частных собраний. В экспозиции объединят широкий спектр художественных практик XX–XXI веков.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой "Манежа"

Напоминаем, что до 9 февраля можно увидеть выставку «Политехнический музей: создавая настоящее». Это совместный проект Политехнического музея, ЦВЗ «Манеж» и НИЦ «Курчатовский институт», посвященный выдающимся отечественным ученым и инженерам, демонстрирует их вклад в научно-техническое развитие страны и дает определение новых векторов в современной науке.

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