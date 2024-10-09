«Манеж» и Политехнический музей готовят выставку о выдающихся инженерах-изобретателях

Архитектура выставочного пространства будет состоять из вводного и отраслевых разделов, распределенных по двум этажам. На первом этаже разместятся отделы «Ресурсы», «Энергия/Энергетика», «Движение/Транспорт», «Информация», «Среда». На втором этаже — «Движение/Полет», «Жизнь» и «Природоподобие». В каждом разделе экспонаты дополнит разнообразный мультимедийный контент. Важный слой выставки — персональный: биографии и истории отечественных ученых и инженеров-изобретателей будут представлены в мультимедийных инсталляциях — «кабинетах ученых», аннотациях и куар-кодах (около 200 имен!).

Выставка «Политехнический музей: создавая настоящее» будет открыта с 26 октября по 2024 года по 9 февраля 2025-го в Центральном выставочном зале «Манеж» на Исаакиевской площади, 1.

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