«Манеж» и Политехнический музей готовят выставку о выдающихся инженерах-изобретателях

Главными героями экспозиции станут те, кто создал научно-технический потенциал страны — конструктор ракетно-космических систем Сергей Королев, изобретатель первых в мире электромагнитных телеграфных аппаратов Павел Шиллинг, архитектор Владимир Шухов, «отец» советской атомной бомбы Игорь Курчатов и многие другие.
Рендер выставки «Политехнический музей: создавая настоящее»
Выставка «Политехнический музей: создавая настоящее», которую ЦВЗ «Манеж» и Политехнический музей откроют 26 октября, посвящен выдающимся российским ученым и инженерам-изобретателям, создавшим научно-технической потенциал страны. В экспозиции будут представлены основные этапы становления отечественной инженерной школы, а также истории тех, кто был первым во многих научных и технических областях, кто заложил фундамент для создания передовых технологий и внес весомый вклад в мировую историю изобретений и открытий.
Рендер выставки «Политехнический музей: создавая настоящее»
Изобретательство представлено в широком отечественном контексте. Отправная точка экспозиции — вторая половина XIX века, когда инженерное образование стало системным и начала формироваться русская инженерная школа. Политехнический музей покажет на выставке свои уникальные коллекции. Многие предметы не экспонировались несколько десятилетий, некоторые поступили в музейные фонды недавно.
Архитектура выставочного пространства будет состоять из вводного и отраслевых разделов, распределенных по двум этажам. На первом этаже разместятся отделы «Ресурсы», «Энергия/Энергетика», «Движение/Транспорт», «Информация», «Среда». На втором этаже — «Движение/Полет», «Жизнь» и «Природоподобие». В каждом разделе экспонаты дополнит разнообразный мультимедийный контент. Важный слой выставки — персональный: биографии и истории отечественных ученых и инженеров-изобретателей будут представлены в мультимедийных инсталляциях — «кабинетах ученых», аннотациях и куар-кодах (около 200 имен!).
Выставка «Политехнический музей: создавая настоящее» будет открыта с 26 октября по 2024 года по 9 февраля 2025-го в Центральном выставочном зале «Манеж» на Исаакиевской площади, 1.
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