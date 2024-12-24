Anna Nova открывает персональную выставку Михаила Левиуса «City of Lost Adults»

Персональная выставка Михаила Левиуса «City of Lost Adults» продолжает серию работ, начатую художником в проекте «Beware!» для московской галереи pop/off/art в 2022 году. В этот раз автор обращается к эстетике американской массовой культуры и компьютерных игр 1990-х годов, в частности к культовой «The City of Lost Children». Цветокор, визуальное решение персонажей и сеттингов, атмосфера и сюжет оригинала вдохновили автора на серию «Город потерянных взрослых».

«Работы переносят зрителя в бесконечную прогулку по замкнутому миру, где одинаковые дома, деревья и фигуры людей словно повторяются, но каждый раз открываются немного иначе», — комментируют в пресс-службе галереи.