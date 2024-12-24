Anna Nova открывает персональную выставку Михаила Левиуса «City of Lost Adults»

Экспозиция занимает два этажа галереи и включает живопись на бумаге и холсте, графику и масштабный мурал.
Михаил Левиус, City of Lost Angels 11
Персональная выставка Михаила Левиуса «City of Lost Adults» продолжает серию работ, начатую художником в проекте «Beware!» для московской галереи pop/off/art в 2022 году. В этот раз автор обращается к эстетике американской массовой культуры и компьютерных игр 1990-х годов, в частности к культовой «The City of Lost Children». Цветокор, визуальное решение персонажей и сеттингов, атмосфера и сюжет оригинала вдохновили автора на серию «Город потерянных взрослых».
«Работы переносят зрителя в бесконечную прогулку по замкнутому миру, где одинаковые дома, деревья и фигуры людей словно повторяются, но каждый раз открываются немного иначе», — комментируют в пресс-службе галереи.
City of Lost Adults — это «исследование границ между реальным и вымышленным, уютным и тревожным». Эту дуальность Левиус выражает с помощью многослойности и коллажности: в своих крупноформатных работах автор играет с композициями и текстурой, миксует реалистические образы с абстрактными пятнами.
Михаил Левиус — представитель новой волны фигуративности, вдохновляется мангой, американскими хоррорами и культурой 1990-х годов. Персональные выставки Левиуса были представлены в галерее pop/off/art и арт-центре Полиграфический цех в Москве. Его работы находятся в коллекциях красноярского музейного центра «Площадь мира» и фонда «Сфера».
Напомним, до 12 января в галерее совриска можно увидеть работы междисциплинарного художника и куратора Димы Филиппова «Время земли. В рамках проекта можно также посетить третий этаж галереи, обычно закрытый. Там представили авторские акварели.
Персональная выставка Михаила Левиуса «City of Lost Adults» открыта с 23 января по 16 марта 2025 года в Anna Nova Gallery на улице Жуковского, 28.
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