Дима Филиппов представит ландшафт как искусство в рамках выставки «Время земли» в Anna Nova

Это визуальное путешествие и междисциплинарное исследование ландшафта как точки соприкосновения истории, культуры, природы и современного искусства.
Дима Филиппов
Персональная выставка Димы Филиппова «Время земли» представит общий таймлайн творческой практики художника: от фиксации ландшафта родного Горняка — степного города на границе с Казахстаном, совместной работы с отцом до переосмысления пейзажа соленого озера Эльтон в Волгоградской области. Для представления этого визуального путешествия пространство галереи совриска Anna Nova наполнится рамами с почвой, собранной в местах установки макетов будущих монументов художника. В витринах покажут геологическую документацию сбора земли, а также фотодокументацию путешествия Филиппова по нетронутой глобализацией территории. Экспозицию завершит site-specific инсталляция, отсылающая к озеру Эльтон, диорама с соленой водой. Цель проекта — формирование знаковой системы (географии мест), представляющей землю как обитель истории.
Дима Филиппов
Художник, куратор и исследователь искусства:
Дима по-новому «перечитывает» историю детерриториализации искусства, ленд арта, инкорпорируя личную память в осваиваемое пространство, инициируя диалоги во времени и пространстве. Он пластически переиначивает концептуальные практики, смещает акценты к «тактильности» и «сонорности» пейзажа, сопоставляет личное и всеобщее в координатах места и эпохи, и вводит в поле современного российского искусства комплекс новых художественных отношений и практик.
Дима Филиппов
Дима Филиппов — художник и куратор, идеолог московской галереи «Электрозавод» и исследовательской платформы «Экспедиции». В настоящее время автор сосредоточен на полевых работах в регионах России. Художник создает инсталляции, рисунки, фотографии и видео на тему отношения человека и ландшафта. Участвовал в специальных проектов 4-й и 5-й Московских международных биеннале современного искусства, 4-й Уральской промышленной биеннале и 15-й Стамбульской биеннале. Его работы находятся в коллекциях Музея AZ, ЦСИ «Сияние» в Апатитах и суздальского Мира центра.
Персональная выставка Димы Филиппова «Время земли» открыта с 15 ноября 2024 года по 12 января 2025 года в галерее Anna Nova на улице Жуковского, 28.
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