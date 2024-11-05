Дима Филиппов представит ландшафт как искусство в рамках выставки «Время земли» в Anna Nova

Дима Филиппов — художник и куратор, идеолог московской галереи «Электрозавод» и исследовательской платформы «Экспедиции». В настоящее время автор сосредоточен на полевых работах в регионах России. Художник создает инсталляции, рисунки, фотографии и видео на тему отношения человека и ландшафта. Участвовал в специальных проектов 4-й и 5-й Московских международных биеннале современного искусства, 4-й Уральской промышленной биеннале и 15-й Стамбульской биеннале. Его работы находятся в коллекциях Музея AZ, ЦСИ «Сияние» в Апатитах и суздальского Мира центра.

Персональная выставка Димы Филиппова «Время земли» открыта с 15 ноября 2024 года по 12 января 2025 года в галерее Anna Nova на улице Жуковского, 28.

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