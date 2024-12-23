В галерее «Борей» покажут Лениниану фотографа Владимира Преснякова

Выставка «Ленинский канон» из цикла «Без*известный фотограф Пресняков — последний мирискусник Ленинграда» пройдет с 26 декабря по 21 января в галерее «Борей». В фокусе проекта — десятилетие Октября, воинствующий соцреализм и предвестники террора в фотографиях Владимира Преснякова из частного собрания коллекционера Игоря Суханова. Куратором экспозиции выступил Кирилл Авелев.

В 1927, будучи уже известным фотографом и штатным «эрмитажником», Пресняков делает канонический кадр — изображение памятника Владимиру Ленину на фоне классического портика Смольного института архитектора Джакомо Кваренги. Этот культовый ракурс позднее не только распространится далеко за пределы творчества одного художника, но и станет «Гротескно-зловещей Тенью» — демоном и предтечей террора. В 1933 году, на волне чисток «бывших», Преснякова вынудили уволиться из музея. «Последней каплей» стал снимок египетского саркофага — осколок поверженной культуры. До ареста оставался год, до расстрела четыре.