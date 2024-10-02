В галерее «Борей» открылась выставка «Эрмитажник ideale» с фотографиями Владимира Преснякова из коллекции Кирилла Авелева

Октябрьская выставка цикла «Без*известный фотограф Пресняков — последний мирискусник Ленинграда» обращена к эрмитажному периоду Владимира Преснякова, который с 1926 года служил в музее штатным фотографом. Его рекомендовал известный издатель, коллекционер и секретарь объединения «Мир искусства» Федор Нотграфт. Благодаря ему Пресняков стал не только автором культовой петербургской панорамы сквозь каменные изваяния статуй на крыше Зимнего, но и стал основателем профессионального фото-кабинета в Эрмитаже. Многие его снимки до сих пор остаются не атрибутированными, однако на последнем кадре в должности штатного фотографа символично запечатлен египетский саркофаг — «осколок поверженной культуры».

Как рассказал «Собака.ru» коллекционер Кирилл Авелев, Владимир Пресняков был эрмитажным фотографом, его открытки с 1924-ого года печатал Комитет популяризации художественных изданий, считавшимся последним напоминанием эпохи мирискусников. После ареста в 1934 году и расстрела в 1937-ом году его творческое наследие было передано забвению. Его «ленинградский миф» стал общедоступен с распространение карточек-открыток, которые были востребованным способом коммуникации и предметом коллекционирования. Именно открытки Преснякова изменили восприятие города с холодно-отчужденного футуристического до живописных романтических образов трамваев, Лебяжьей канавки, неожиданных ракурсов с крыш Эрмитажа. Его перспективу на набережную и Дворцовую площадь с высоты Зимнего дворца можно встретить и у Сергея Эйзенштейна в фильме «Октябрь». Как замечает Кирилл Авелев, «вероятно, Пресняков, как штатный фотограф музея, оказался на крыше дворца вместе со съемочной группой фильма».

Пятая выставка «Эрмитажник ideale» цикла «Без*известный фотограф Пресняков — последний мирискусник Ленинграда» открыта с 1 по 30 октября в галерее «Борей» на Литейном проспекте, 58.

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