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Искусство

В галерее «Борей» открылась выставка «Эрмитажник ideale» с фотографиями Владимира Преснякова из коллекции Кирилла Авелева

Это пятая выставка из цикла, исследующая достояние некогда забытого пионера городской фотографии.

Владимир Пресняков
Изображение предоставлено Собака.ru коллекционером Кириллом Авелевым

Владимир Пресняков

Октябрьская выставка цикла «Без*известный фотограф Пресняков — последний мирискусник Ленинграда» обращена к эрмитажному периоду Владимира Преснякова, который с 1926 года служил в музее штатным фотографом. Его рекомендовал известный издатель, коллекционер и секретарь объединения «Мир искусства» Федор Нотграфт. Благодаря ему Пресняков стал не только автором культовой петербургской панорамы сквозь каменные изваяния статуй на крыше Зимнего, но и стал основателем профессионального фото-кабинета в Эрмитаже. Многие его снимки до сих пор остаются не атрибутированными, однако на последнем кадре в должности штатного фотографа символично запечатлен египетский саркофаг — «осколок поверженной культуры». 

Как рассказал «Собака.ru» коллекционер Кирилл Авелев, Владимир Пресняков был эрмитажным фотографом, его открытки с 1924-ого года печатал Комитет популяризации художественных изданий, считавшимся последним напоминанием эпохи мирискусников. После ареста в 1934 году и расстрела в 1937-ом году его творческое наследие было передано забвению. Его «ленинградский миф» стал общедоступен с распространение карточек-открыток, которые были востребованным способом коммуникации и предметом коллекционирования. Именно открытки Преснякова изменили восприятие города с холодно-отчужденного футуристического до живописных романтических образов трамваев, Лебяжьей канавки, неожиданных ракурсов с крыш Эрмитажа. Его перспективу на набережную и Дворцовую площадь с высоты Зимнего дворца можно встретить и у Сергея Эйзенштейна в фильме «Октябрь». Как замечает Кирилл Авелев, «вероятно, Пресняков, как штатный фотограф музея, оказался на крыше дворца вместе со съемочной группой фильма».

Пятая выставка «Эрмитажник ideale» цикла «Без*известный фотограф Пресняков — последний мирискусник Ленинграда» открыта с 1 по 30 октября в галерее «Борей» на Литейном проспекте, 58.

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