«Руками трогать»: в Эрмитаже появился новый тактильный экспонат

Рельефная композиция артефакта, известного как «Царица ваз», изображает десять божеств элевсинского круга, среди которых – богиня плодородия Деметра и её дочь Персефона, бог виноделия Дионис, а также Афина, Артемида, Афродита и другие. На античном сосуде сохранились следы росписи белой, синей, пурпурной красок и позолоты.

«Эрмитаж дарит своим гостям возможность прикоснуться к шедеврам мировой культуры, размещая их тактильные копии на постоянной экспозиции. Тактильная модель гидрии, повторяющая рельеф, форму и цветовые особенности оригинала, была создана с применением технологии цифрового моделирования, напечатана на 3D-принтере, обработана и расписана вручную. Макет располагается на историческом каменном постаменте, что позволило органично вписать его в экспозицию искусства Античного мира», — сказано в сообщении пресс-службы музея.

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