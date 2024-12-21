«Руками трогать»: в Эрмитаже появился новый тактильный экспонат

В Двадцатиколонном зале появился новый элемент экспозиции, к которому можно прикоснуться — копия чернолаковой гидрии IV века до нашей эры. Экспонат расположен неподалеку от оригинального сосуда для переноса воды.
Рельефная композиция артефакта, известного как «Царица ваз», изображает десять божеств элевсинского круга, среди которых – богиня плодородия Деметра и её дочь Персефона, бог виноделия Дионис, а также Афина, Артемида, Афродита и другие. На античном сосуде сохранились следы росписи белой, синей, пурпурной красок и позолоты.
«Эрмитаж дарит своим гостям возможность прикоснуться к шедеврам мировой культуры, размещая их тактильные копии на постоянной экспозиции. Тактильная модель гидрии, повторяющая рельеф, форму и цветовые особенности оригинала, была создана с применением технологии цифрового моделирования, напечатана на 3D-принтере, обработана и расписана вручную. Макет располагается на историческом каменном постаменте, что позволило органично вписать его в экспозицию искусства Античного мира», — сказано в сообщении пресс-службы музея.
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