В рамках экспозиции проект демонстрировался в фиджитал-формате — на расписанную рукой художника стену проецировалось цифровое изображение руки, держащей смартфон. В Западной Кордегардии посетители музея увидят каллиграфическое изображение, представляющее тексты диалогов из мессенджеров, без использования видеомэппинга. Основная идея произведения — переосмысление письменности через технологии. В центре внимания — перекрывающиеся слова и фразы, такие как «человек», «знания» и «love», создающие визуальный образ цифровой коммуникации. Работа выполнена с использованием аэрозольной краски, чернил и 3D-печатных элементов.

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