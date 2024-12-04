Ранее работа экспонировалась на масштабной выставке-блокбастере «Весть», которая завершилась в музее в ноябре, а теперь пополнит постоянную экспозицию в здании Западной Кордегардии Михайловского замка.
Впервые на новом месте «Connecti0n <—> Связь» можно увидеть 6 декабря — работу представят заведующий Отделом новейших течений и куратор «Вести» Александр Боровский, заместитель гендиректора по развитию, просветительской и образовательной деятельности Анна Цветкова и сам каллиграф Покрас Лампас. Она займет постоянное место в экспозиции на Инженерной улице, 8.
Художник, каллиграф:
Мои работы во многом строятся на переосмыслении современной письменности через призму технологий и культуры. В рамках выставки "Весть" я создал слой кириллической летописи нашего времени – и приглашаю зрителя к декодингу шрифтовых графем и текстов.
В рамках экспозиции проект демонстрировался в фиджитал-формате — на расписанную рукой художника стену проецировалось цифровое изображение руки, держащей смартфон. В Западной Кордегардии посетители музея увидят каллиграфическое изображение, представляющее тексты диалогов из мессенджеров, без использования видеомэппинга. Основная идея произведения — переосмысление письменности через технологии. В центре внимания — перекрывающиеся слова и фразы, такие как «человек», «знания» и «love», создающие визуальный образ цифровой коммуникации. Работа выполнена с использованием аэрозольной краски, чернил и 3D-печатных элементов.
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