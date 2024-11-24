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Искусство

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Эрмитаж закончил реставрацию часов-яйцо Фаберже и армиллярной сферы

После обновления они снова могут воспроизводить звуки птичьего пения. Сфера представляет из себя встроенный часовой механизм, демонстрирующий движение планет в реальном времени.

Фото: пресс-служба Эрмитажа

Часы выполнены в форме яйца мастерами фирмы Карла Фаберже в 1902 году, - яйцо-часы Ротшильда. «Совместный с Samsung Electronics проект "Связь времен - связь технологий" существует давно. Он совершенно замечательно придуман: проект сочетает новейшие технологии, уважение к технологиям прошлого и несет в себе некий философский смысл и музейную традицию, что ничего новое не может существовать, не учась у старого», — сказал для ТАСС генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Особенностью одного из первых отечественных образцов механической модели Солнечной системы - армиллярной сферы, созданной в начале XIX века в России картографом Петром Шелеховым и механиком Осипом Шишориным, является встроенный часовой механизм, демонстрирующий движение планет в реальном времени. "Во время реставрации были восстановлены утраченные элементы: изображение Земли, Луны и ее кронштейн с противовесом, часовые и минутные стрелки, указатель положения Луны, стрелки корректора календаря, а также элементы часового механизма. Теперь армиллярная сфера полностью восстановлена и возвращена к своему первозданному виду.

Ранее мы рассказывали о том, что Русский музей отреставрирует картину Александра Дейнеки «Покорители космоса». В настоящее время были завершены подготовительные работы к началу реставрации.

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