В Екатерининском собрании пройдет фестиваль современного искусства (Un)Fair от галереи fābula

В центре фестивальной экспозиции — скульптура «Носы и колени», созданная Иваном Горшковым и предоставленная Limonov Art Foundation. Скульптор подготовит серию грубых по форме «статуй» из сварного металла, разукрашенных под диковинные существа.

На двух музыкальных сценах выступят Digital Jesus, Хvostik (live), Wei, Masha Muas, Liza Ficus и Roma Nemov. Завершит вечер саунд-перформанс Александры Соко и Егора Невзора с электро гуслями и листами металла.

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