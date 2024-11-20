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Искусство

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В Екатерининском собрании пройдет фестиваль современного искусства (Un)Fair от галереи fābula

Однодневный фестиваль и маркет, который соберет под одной крышей художников, техно-креаторов и перформеров.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Екатерининского собрания

Фестиваль (Un)Fair пройдет 27 ноября в исторических интерьерах Екатерининского собрания на набережной канала Грибоедова. В основе программы — экспериментальный микс ультрасовременного искусства, электронной музыки и перформативных практик. Это совместный проект московской галереи совриска fabula и петербургского креативного агентства fwb agency, объединяющий более 40 звездных и начинающих художников, кураторский проект от Limonov Art Foundation и диджей-сет со звездами андеграундной локальной сцены: Liza Ficus, Roma Nemov, Masha Muas и многими другими.

Иван Горшков. "Носы и колени". 2022 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Екатерининского собрания

Иван Горшков. "Носы и колени". 2022 год

Ключевым событием фестиваля станет арт-маркет, на котором будут представлены работы 40 авторов, включая Миши Гудвина, участников 10.203 (апологетов петербургского стрит-арта и лауреатов нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»), «война терракотовой армии» Ивана Чемакина и многих других. Участники ярмарки были отобраны через open call, поэтому на событии можно встретить как известных художников, так и новых звезд петербургской арт-сцены.

Бьянка Назарова, "Без названия 2"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Екатерининского собрания

Бьянка Назарова, "Без названия 2"

Александра Соко, "Невидимое 1"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Екатерининского собрания

Александра Соко, "Невидимое 1"

В качестве сайд-проекта свою выставку представят мультидисциплинарная художница Саша Соко и скульптор Бьянка Назарова. unseen отразит опыт осмысления в художественной практике понятий «чудо», «высшее» и «инаковое». Покажут хрустальные, керамические и полимерные биоморфные скульптуры, а также видео-арт.

Перформанс Саши Соко
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Екатерининского собрания

Перформанс Саши Соко

В центре фестивальной экспозиции — скульптура «Носы и колени», созданная Иваном Горшковым и предоставленная Limonov Art Foundation. Скульптор подготовит серию грубых по форме «статуй» из сварного металла, разукрашенных под диковинные существа.

На двух музыкальных сценах выступят Digital Jesus, Хvostik (live), Wei, Masha Muas, Liza Ficus и Roma Nemov. Завершит вечер саунд-перформанс Александры Соко и Егора Невзора с электро гуслями и листами металла.

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