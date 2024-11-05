Smelly tale, Lick my brick и Konos Studio покажут свои работы на большой групповой выставке дизайна в «АТС» на Некрасова

Цель проекта — бросить вызов привычному восприятию дизайна.
Выставка дизайна от гибридного художественного проекта Art Blago стартует 9 ноября в новом общественном пространстве — четырехэтажном кластере «АТС». Вместо стереотипного акцента на функциональности кураторы проекта предлагают взглянуть на визуальное проектирование как на результат творческой деятельности. В экспозиции — плакаты, зины, книги, нейронные видео и даже повседневные предметы, которые приобретают новое значение в контексте искусства. В рамках выставки представят и параллельную просветительскую программу с лекциями, воркшопами и паблик-токами с ключевыми фигурами петербургского молодого дизайна.
В числе участников — известные студии и дизайнеры, такие как Lick my brick, Bang Bang Education, Invalid Books, vanök regular, журнал «Шило», Саша Посох, Нико Фаворико, Konos Studio, Smelly tale, Аня Хомутова, signumde.space и Jm flowers. А также множество молодых талантов: Анна Третьяк, Анна Вердиян, ученики школы дизайна Щелочь, Аня ganborou, Снежана Гирева, Дарья Нескромная, LETTER YOU + А. Ю., Алевтина Яковлева, Лиза Толстякова, катя курмышкина, mariiermilova, Ô3, Горка, МАКЕТ, Катя Никитченко, Дарья Смирнова, Маша Красина, Исаак Утегенов, диютел, Гунька Анна-Мария, Victoria Gemini, Ольга Цупко, Алина Молчанова, Лихачева Наташа, Sulittsy, Эля Буянова, alkin, Мария Солопова и Данил Савинский.
В программе лекций и воркшопов:
- 9 ноября, 15:00 — Мастер-класс «Линогравюра без снобизма» с художником Давидом Березиным.
- 9 ноября, 17:00 — Мастер-класс по шелкографии от Sito Studio.
- 10 ноября, 15:00, 17:00, 19:00 — Мастер-класс «Ментальный Петербург» с дизайнером Евой Черных (включает работу с формой и гипсом).
- 10 ноября, 18:00 — Лекция Серафимы Бучинской «Предсказательный потенциал, дух времени и сверхчувствительность: зачем дизайну философия».
- 11 ноября, 19:00 — artist-talk «Где заканчивается дизайн и начинается искусство» с графическим дизайнером и главредом вневременного альманаха «Шило» Анастасией Петяхиной.
- 12 ноября, 17:00 — Лекция по иммерсивному вебу.
- 12 ноября, 19:00 — Мастер-класс по иммерсивному веду для новичков в 3D.
- 13 ноября, 15:00 — Саунд-практика: исследуем выставку и создаем зин с Юлей Романовой из Bang Bang Education.
- 13 ноября, 19:00 — Лекция «3D в цифровом пространстве. Web/Led/Interaction» от Алексея Богомазова.
- 14 ноября, 18:00 — Лекция «О дизайн-коммуникации» от дизайнера Дарьи Смирновой.
- 14 ноября, 18:00 — Мастер-класс по японскому переплету с междисциплинарным дизайнером Ольгой Цупко.
Групповая выставка дизайна открыта с 9 по 14 ноября в АТС на улице Некрасова 3-5. Выставка работает с 15:00 до 21:00.
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