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Искусство

Smelly tale, Lick my brick и Konos Studio покажут свои работы на большой групповой выставке дизайна в «АТС» на Некрасова

Цель проекта — бросить вызов привычному восприятию дизайна.

Паша Бабин, Smelly tale
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой "Art Blago"

Паша Бабин, Smelly tale

Анна Третьяк
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой "Art Blago"

Анна Третьяк

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой "Art Blago"

Выставка дизайна от гибридного художественного проекта Art Blago стартует 9 ноября в новом общественном пространстве — четырехэтажном кластере «АТС». Вместо стереотипного акцента на функциональности кураторы проекта предлагают взглянуть на визуальное проектирование как на результат творческой деятельности. В экспозиции — плакаты, зины, книги, нейронные видео и даже повседневные предметы, которые приобретают новое значение в контексте искусства. В рамках выставки представят и параллельную просветительскую программу с лекциями, воркшопами и паблик-токами с ключевыми фигурами петербургского молодого дизайна.

В числе участников — известные студии и дизайнеры, такие как Lick my brick, Bang Bang Education, Invalid Books, vanök regular, журнал «Шило», Саша Посох, Нико Фаворико, Konos Studio, Smelly tale, Аня Хомутова, signumde.space и Jm flowers. А также множество молодых талантов: Анна Третьяк, Анна Вердиян, ученики школы дизайна Щелочь, Аня ganborou, Снежана Гирева, Дарья Нескромная, LETTER YOU + А. Ю., Алевтина Яковлева, Лиза Толстякова, катя курмышкина, mariiermilova, Ô3, Горка, МАКЕТ, Катя Никитченко, Дарья Смирнова, Маша Красина, Исаак Утегенов, диютел, Гунька Анна-Мария, Victoria Gemini, Ольга Цупко, Алина Молчанова, Лихачева Наташа, Sulittsy, Эля Буянова, alkin, Мария Солопова и Данил Савинский.

Letter You
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой "Art Blago"

Letter You

Алина Молчанова
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой "Art Blago"

Алина Молчанова

Ольга Цупко
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой "Art Blago"

Ольга Цупко

В программе лекций и воркшопов: 

Альманах "Шило"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой "Art Blago"

Альманах "Шило"

Лиза Толстякова
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой "Art Blago"

Лиза Толстякова

Дарья Кириллова
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой "Art Blago"

Дарья Кириллова

Групповая выставка дизайна открыта с 9 по 14 ноября в АТС на улице Некрасова 3-5. Выставка работает с 15:00 до 21:00.

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