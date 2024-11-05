Smelly tale, Lick my brick и Konos Studio покажут свои работы на большой групповой выставке дизайна в «АТС» на Некрасова

Выставка дизайна от гибридного художественного проекта Art Blago стартует 9 ноября в новом общественном пространстве — четырехэтажном кластере «АТС». Вместо стереотипного акцента на функциональности кураторы проекта предлагают взглянуть на визуальное проектирование как на результат творческой деятельности. В экспозиции — плакаты, зины, книги, нейронные видео и даже повседневные предметы, которые приобретают новое значение в контексте искусства. В рамках выставки представят и параллельную просветительскую программу с лекциями, воркшопами и паблик-токами с ключевыми фигурами петербургского молодого дизайна.

В числе участников — известные студии и дизайнеры, такие как Lick my brick, Bang Bang Education, Invalid Books, vanök regular, журнал «Шило», Саша Посох, Нико Фаворико, Konos Studio, Smelly tale, Аня Хомутова, signumde.space и Jm flowers. А также множество молодых талантов: Анна Третьяк, Анна Вердиян, ученики школы дизайна Щелочь, Аня ganborou, Снежана Гирева, Дарья Нескромная, LETTER YOU + А. Ю., Алевтина Яковлева, Лиза Толстякова, катя курмышкина, mariiermilova, Ô3, Горка, МАКЕТ, Катя Никитченко, Дарья Смирнова, Маша Красина, Исаак Утегенов, диютел, Гунька Анна-Мария, Victoria Gemini, Ольга Цупко, Алина Молчанова, Лихачева Наташа, Sulittsy, Эля Буянова, alkin, Мария Солопова и Данил Савинский.