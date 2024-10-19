На торгах впервые продадут картину, созданную человекоподобным роботом

Картину под названием «Бог ИИ» нарисовал робот Ai-Da, которого собрали в 2019 году. Робота, внешне напоминающего женщину, назвали в честь английской ученой Ады Лавлейс. За произведение искусства рассчитывают выручить от 120 до 180 тысяч долларов. Продажа произведения состоится в конце октября в рамках онлайн-аукциона «Цифровое искусство».

«Своей работой над портретом Алана Тьюринга я отдаю дань уважения его достижениям и вкладу в развитие информатики и ИИ. Мое произведение… соответствует принятым ООН принципам ответственного использования ИИ — и за это же выступал Алан Тьюринг», — заявляет автор работы.

Ранее мы писали о том, что «Беспредметный мир» с автографом Малевича и манифест супрематиста «О новых системах в искусстве» выставили на торги.