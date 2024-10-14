18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Masters Digital Gallery покажет свето-цветовой мир мультимедийной художницы Василиссы Саврасовой

«сияния. явления. созерцания.» — это медитативное и философское размышление о связи человека с окружающим миром, о его погружении в созерцание и открытии истинной природы вещей.

Василисса Саврасова
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Masters

Василисса Саврасова

Василисса Саврасова
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Masters

Василисса Саврасова

Как рассказали Собака.ru в галерее цифрового искусства, персональная выставка медиахудожницы и выпускницы Академии имени Штиглица Василиссы Саврасовой «сияния. явления. созерцания.» преобразует камерную площадку Masters Digital в «струящееся световое пространство, созданное цветом, светом, объёмом и временем». Покажут оригинальные биоморфные световые скульптуры и видео-арт, созданные автором эксклюзивно для экспозиции. Куратором проекта выступила Дарья Захарова.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Masters

В своих работах Василисса исследует взаимодействие света и материи в пространстве, подчеркивая их тонкую взаимосвязь и динамическую природу. Она создает оригинальный образ вселенной, где эти физические измерения объединены в одно постоянное лабильное пространство. Как отмечает художница, ключевая идея здесь — созерцание всего сущего в моменте, когда мир раскрывается как единое целое, наполненное светом и движением. Этот процесс описывается через образы природы: деревья, листья, капли дождя, которые воспринимаются не только как физические объекты, но как части единого сияющего пространства. Все вокруг становится осознанным, приобретает собственное «я», вплетаясь в общую картину мироздания.

Проект станет не первой коллаборацией художницы с Masters — в мае этого года был запущен первый в России электрогрузовик с искусством Arttruck под кураторством архитектора Антонины Мазепы. Первыми работами новейшего выставочного формата стали световые инсталляции Василиссы Саврасовой. 

Василисса Саврасова
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Masters

Василисса Саврасова

Василисса Саврасова
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Masters

Василисса Саврасова

Персональная выставка Василиссы Саврасовой «сияния. явления. созерцания.» открыта с 16 октября по 26 ноября в Masters Digital Gallery на Барочной улице, 6, стр.1.

0+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: