Masters Digital Gallery покажет свето-цветовой мир мультимедийной художницы Василиссы Саврасовой

В своих работах Василисса исследует взаимодействие света и материи в пространстве, подчеркивая их тонкую взаимосвязь и динамическую природу. Она создает оригинальный образ вселенной, где эти физические измерения объединены в одно постоянное лабильное пространство. Как отмечает художница, ключевая идея здесь — созерцание всего сущего в моменте, когда мир раскрывается как единое целое, наполненное светом и движением. Этот процесс описывается через образы природы: деревья, листья, капли дождя, которые воспринимаются не только как физические объекты, но как части единого сияющего пространства. Все вокруг становится осознанным, приобретает собственное «я», вплетаясь в общую картину мироздания.

Проект станет не первой коллаборацией художницы с Masters — в мае этого года был запущен первый в России электрогрузовик с искусством Arttruck под кураторством архитектора Антонины Мазепы. Первыми работами новейшего выставочного формата стали световые инсталляции Василиссы Саврасовой.