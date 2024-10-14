Masters Digital Gallery покажет свето-цветовой мир мультимедийной художницы Василиссы Саврасовой

«сияния. явления. созерцания.» — это медитативное и философское размышление о связи человека с окружающим миром, о его погружении в созерцание и открытии истинной природы вещей.
Как рассказали Собака.ru в галерее цифрового искусства, персональная выставка медиахудожницы и выпускницы Академии имени Штиглица Василиссы Саврасовой «сияния. явления. созерцания.» преобразует камерную площадку Masters Digital в «струящееся световое пространство, созданное цветом, светом, объёмом и временем». Покажут оригинальные биоморфные световые скульптуры и видео-арт, созданные автором эксклюзивно для экспозиции. Куратором проекта выступила Дарья Захарова.
В своих работах Василисса исследует взаимодействие света и материи в пространстве, подчеркивая их тонкую взаимосвязь и динамическую природу. Она создает оригинальный образ вселенной, где эти физические измерения объединены в одно постоянное лабильное пространство. Как отмечает художница, ключевая идея здесь — созерцание всего сущего в моменте, когда мир раскрывается как единое целое, наполненное светом и движением. Этот процесс описывается через образы природы: деревья, листья, капли дождя, которые воспринимаются не только как физические объекты, но как части единого сияющего пространства. Все вокруг становится осознанным, приобретает собственное «я», вплетаясь в общую картину мироздания.
Проект станет не первой коллаборацией художницы с Masters — в мае этого года был запущен первый в России электрогрузовик с искусством Arttruck под кураторством архитектора Антонины Мазепы. Первыми работами новейшего выставочного формата стали световые инсталляции Василиссы Саврасовой.
Персональная выставка Василиссы Саврасовой «сияния. явления. созерцания.» открыта с 16 октября по 26 ноября в Masters Digital Gallery на Барочной улице, 6, стр.1.
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