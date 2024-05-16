Полина Бондарева, Илья Рашкин и архитектор Антонина Мазепа запускают первый в России электрогрузовик с искусством

«Увидеть на улице прозрачный электрогрузомобиль — это к скорой встрече с искусством!», — с таким девизом в Петербург врывается новый формат презентации совриска. Проект лауреата нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Ильи Рашкина, героини премии «Женщины меняют Петербург» Полины Бондаревой, основательницы архитектурной студии MAZE studio и арт-директора Антонины Мазепы уже совсем скоро на улицах города.
Прозрачный электрогрузомобиль с работами Василисы Савросовой будет представлен уже 17 мая в рамках Международного транспортного фестиваля «ТранспортФест» на Манежной площади. Arttruck — это мобильный выставочный медиум внутри городской среды, который обещает способствовать включению искусства в городскую, социальную и культурную сферу. Это новейший формат паблик-арта, доступного для широкой массы людей в открытом пространстве города. В электрогрузовике планируют представить серию выставочных проектов, первый из которых покажет совриск петербургской медиахудожницы и выпускницы Академии имени Штиглица Василиссы Савросовой.
Работая на стыке различных медиумов Василиса Савросова представит световую скульптурную инсталляцию, обращенную к метафоре иррационального: «Материя времени, собранная в одной точке. Под тонкой пленкой прозрачного вещества проступают мерцающие, наполненные светом формы. Эти подлинные образы вещей составляют единое светоносное, струящееся вне времени, абсолютное пространство».
Идея презентации паблик-арта в подобном формате появилась у архитектора Антонины Мазепы еще 3 года назад.
Куратор проекта:
Строгие правила согласования размещения искусства в городе не дают художникам возможности высказываться в городской среде. Поэтому ещё 3 года назад у меня родилась мысль как бы «обойти систему» но при этом сделать все корректно с точки зрения закона. И так случился новый выставочный медиум. Он делает искусство сайт-специфичным, то есть в зависимости от того, куда мы поместим арттрак — будет разный эффект визуальный, а главное разный набор смыслов! Получается все просто: мы берём грузовик и делаем из него прозрачное мобильное выставочное пространство — оно получилось размером с полноценную комнату, такая передвижная галерея — и даём возможность художникам выставиться в городской среде. Создаём уникальный претендент для современного искусства в Петербурге.
Генеральный директор школы Masters:
Сегодня искусство на стыке технологий – абсолютный тренд, а синергия digital-художников с лидерами электромобильной отрасли демонстрирует пример поиска новых тем для совместного исследования, обмена опытом, а также возможность говорить с широкой аудиторией на языке инноваций.
Бизнесмен, генеральный директор ООО «ЭМ Рус»:
Своей глобальной целью мы видим развитие электротранспорта и создание инфраструктуры для него. Немаловажная задача – популяризация электротранспорта, развенчивающая существующие стереотипы. Подобные проекты, безусловно, из этого ряда. Мы верим, что новая коллаборация в сфере культуры, технологий и производства станет ярким акцентом в городской среде. Цифровые технологии открывают новые возможности для развития города и общества в целом.
Чтобы современное искусство по-настоящему вышло в город, помимо временного экспонирования 17-18 мая, 19 мая arttruck будет курсировать по городу с остановками в разных пространствах Петербурга. Расписание маршрута можно узнать в соцсетях проекта.
Презентация arttruck с работами художницы Василиссы Савросовой состоится 17 мая в рамках Международного транспортного фестиваля «ТранспортФест» на Манежной площади.
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