Полина Бондарева, Илья Рашкин и архитектор Антонина Мазепа запускают первый в России электрогрузовик с искусством

Прозрачный электрогрузомобиль с работами Василисы Савросовой будет представлен уже 17 мая в рамках Международного транспортного фестиваля «ТранспортФест» на Манежной площади. Arttruck — это мобильный выставочный медиум внутри городской среды, который обещает способствовать включению искусства в городскую, социальную и культурную сферу. Это новейший формат паблик-арта, доступного для широкой массы людей в открытом пространстве города. В электрогрузовике планируют представить серию выставочных проектов, первый из которых покажет совриск петербургской медиахудожницы и выпускницы Академии имени Штиглица Василиссы Савросовой.

Работая на стыке различных медиумов Василиса Савросова представит световую скульптурную инсталляцию, обращенную к метафоре иррационального: «Материя времени, собранная в одной точке. Под тонкой пленкой прозрачного вещества проступают мерцающие, наполненные светом формы. Эти подлинные образы вещей составляют единое светоносное, струящееся вне времени, абсолютное пространство».

Идея презентации паблик-арта в подобном формате появилась у архитектора Антонины Мазепы еще 3 года назад.