Дом Радио и Центр Art & Science ИТМО открывают выставку о феномене экрана

Проект художницы Dariella проявляет неочевидные связи между природным и технологическим. Внутри медиаинсталляции Вики Рыскиной взгляд зрителя оказывается зажат в экранном портале между внутренним и внешним. Неразрывная связь экрана и визуальных искусств распадается в проекте Данила Репина, центральным элементом которого становится звук. А Настя Вержбицкая препарирует экраны до элементарных частей, обнажая материальные и идеологические практики, лежащие в их основе.

Выставка «О глуби и глади: в пространстве экранов» пройдет с 10 по 30 октября в пространстве Центра Art & Science ИТМО на улице Ломоносова, 9А. Регистрация откроется 7 октября в 12:00 по ссылке.

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