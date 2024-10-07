Дом Радио и Центр Art & Science ИТМО открывают выставку о феномене экрана

Проект «О глуби и глади: в пространстве экранов» — центральное событие просветительского цикла, созданного в рамках кинонаправления Дома Радио. В экспозицию войдут звуковые скульптуры, альтернативные экранные поверхности, вручную созданные пиксели, видео и работы, совмещающие аналоговые и традиционные медиа с генеративной графикой и VR.
На выставке «О глуби и глади: в пространстве экранов», которая откроется 10 октября в пространстве Центра Art & Science ИТМО на Ломоносова, 9А, представлены работы участников одноименной лаборатории, прошедшей в июле 2024 года. После коллективной и индивидуальной работы с кураторами художники создали девять проектов, осмысляющих природу экрана. Они исследуют нетипичные формы экранов, наделяют их объемом и глубиной, сами создают альтернативные экранные объекты, совмещают цифровые и аналоговые практики, размышляют о хранимых в экранах данных. В рамках лаборатории каждый участник развивал свою личную практику, будь то интерес к big data, науке, звуку, диджиталу, поэзии, взаимодействию природы и технологий.
Алла Мезенцева и команда художников проекта _ПОТОК_ исследуют природные источники отражения и изображения, текучую природу экранов. Полина Enuvesta предлагает задуматься о слипании экрана с телом и напрямую задействует кожу посетителей выставки. Таня Ахметгалиева приглашает заглянуть вглубь экрана и выворачивает его наизнанку, а Виктор Кертанов работает с поверхностью и экспериментирует с ее бесконечным ускользанием от взгляда.
Проект художницы Dariella проявляет неочевидные связи между природным и технологическим. Внутри медиаинсталляции Вики Рыскиной взгляд зрителя оказывается зажат в экранном портале между внутренним и внешним. Неразрывная связь экрана и визуальных искусств распадается в проекте Данила Репина, центральным элементом которого становится звук. А Настя Вержбицкая препарирует экраны до элементарных частей, обнажая материальные и идеологические практики, лежащие в их основе.
Выставка «О глуби и глади: в пространстве экранов» пройдет с 10 по 30 октября в пространстве Центра Art & Science ИТМО на улице Ломоносова, 9А. Регистрация откроется 7 октября в 12:00 по ссылке.
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