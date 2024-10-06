Эрмитаж откроет новое представительство в России

Культурный центр откроется в центре города, в доме, признанном памятником архитектуры. «Это бывший административный корпус торгового дома «Кунст и Альберс», основанного во Владивостоке в 1864 году и просуществовавшего до 1930 года. Здание было возведено в 1903 году по проекту архитектора Георга Юнгхенделя в стиле романтического модерна», — уточняет пресс-служба Эрмитажа.

Объявлен конкурс на проект реставрации, который позволил бы приспособить историческое здание под нужды современного музейного пространства. Эрмитажные центры уже работают в Выборге, Екатеринбурге, Казани, Омске, Оренбурге.

Ранее мы писали о том, что в Эрмитаже показали миниатюрную скульптуру Японии XVIII–XX веков из частных коллекций и собрания музея. 185 уникальных экспонатов прольют свет на лучших мастеров жанра.