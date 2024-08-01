Нэцке — это небольшие декоративные фигурки, возникшие в Японии в XVII веке. Они служили как функциональными, так и декоративными предметами, используемыми для закрепления на поясах одежды (обычно кимоно) различных небольших предметов, таких как табакерки или кошельки. Нэцке вырезались из разных материалов, включая дерево, кость, слоновую кость, и часто изображали животных, мифологических существ, людей или сцены из повседневной жизни.