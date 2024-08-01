185 уникальных экспонатов прольют свет на лучших мастеров жанра.
Нэцкэ-маска демона Они
Как рассказали «Собака.ru» кураторы выставки «Мастера нэцкэ. Миниатюрная скульптура Японии XVIII–XX вв. из частных коллекций и собрания Эрмитажа», экспозиция представит ретроспективу развития миниатюрной резьбы, а также расскажет о самых известных японских резчиках: Сюмэмару, Томотада, Масанао, Мицухару, Тамэтака, Минкō, Кокэй, Отоман и других авторов. Из собрания Эрмитажа будет представлено 32 уникальных экспоната, дополненных 153 скульптурам из частных собраний. Ядро музейного хранения составляет коллекция барона Александра Штиглица, переданная в музей в 1926 году.
Синкэйсай Масатоси, "Три обезьяны, играющие в шашки "го"
Нэцке — это небольшие декоративные фигурки, возникшие в Японии в XVII веке. Они служили как функциональными, так и декоративными предметами, используемыми для закрепления на поясах одежды (обычно кимоно) различных небольших предметов, таких как табакерки или кошельки. Нэцке вырезались из разных материалов, включая дерево, кость, слоновую кость, и часто изображали животных, мифологических существ, людей или сцены из повседневной жизни.
Инро с прикрепленными на шнурке одзиме и нэцкэ
Выставка «Мастера нэцкэ. Миниатюрная скульптура Японии XVIII–XX вв. из частных коллекций и собрания Эрмитажа» открыта с 3 октября 2024 по 19 января 2025 года в Пикетном зале Эрмитажа на Дворцовой площади, 2.
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