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Искусство

Обложку коллекционного арт-дропа «НН.Собака.ru» признали лучшей арт-фотографией «Волжской биеннале» — 2024!

Ее автор — Кирилл Мунябин, нижегородский фотограф, лауреат «ТОП 50» «НН.Собака.ru», победитель Russian Photo Awards и World Cup for Clubs FIAP 2023 в составе российской команды. 

В жюри премии фотографы Алик Якубович, Игорь Панков, Александр Джус, Евгений Канаев и другие. Фотоконкурс проводился по трем номинациям: арт-, пресс- и фэшн-фотография. Выставка Международного фестиваля в Русском музее фотографии продлится до 20 октября. В экспозицию отобрали 32 работы в разных жанрах и техниках.

Героиня обложки — Наталья Градобоева, совладелица компании Legra Group и вдохновитель создания «НН.Собака.ru» первого в городе путеводителя по современному искусству.

Внутри номера об искусстве, полностью снятого на пленку, собрание непринужденных бесед художников и культуртрегеров. Например, патриарха совриска Сергея Проворова и Галины Мызниковой — с советником директора Пушкинского музея Анной Гор. Дважды номинанта премии Кандинского Александра Лаврова — с основателем студии «Тихая» и художником 2023 года по версии Cosmoscow Артемом Филатовым. Сохраняющего инкогнито стрит-артиста Синего Карандаша — с молодыми уличными художниками Никитой Этогде и Никитой Mera.

Материалы «Коллекционировать искусство в Нижнем Новгороде» ищите здесь, полистать арт-дроп в журнальном формате можно тут. 

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