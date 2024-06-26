Кирилл Мунябин: «Я не выбирал фотографию, это она выбрала меня»

Нижегородский фотограф создает арт-манифест о принятии себя в любом возрасте и поддерживает тренд на красивую зрелость. С работой «Рождение Венеры» он становится лучшим в стране по версии Russian Photo Awards и занимает первое место на World Cup for Clubs FIAP 2023 в составе российской команды. О естественности, стереотипах и провокациях – специально для «НН.Собака.ru».
Я не выбирал фотографию, это она выбрала меня. По образованию и основному роду деятельности я вообще максимально далек от искусства – инженер-техник, кандидат технических наук. Начиналось все как увлечение еще в школьном возрасте. Помню, мальчишками бегали с какими-то пластиковыми «мыльницами», у меня был «Агат-18К». Фотография – мой способ выражения себя. И хотя в моей жизни были периоды, когда творчество отодвигалось на второй план, внутренняя потребность снимать была всегда.
«Рождение Венеры» – о несоответствии стереотипам. То, как общество относится к красоте в целом и к возрасту в частности – один из волнующих меня вопросов. Мне давно хотелось снять что-то в этой теме. Да, сейчас это мейнстрим, на подиумах и в глянце модели старше 60 и даже 70 лет. Но создавая «Рождение Венеры», я стремился показать красоту взрослого человека без фильтров. И в этом главный секрет фото: я вообще не ретушировал облик главной героини.
Ничто так не будоражит сознание, как провокация. Берешь что-то привычное, меняешь на что-то совершенно неожиданное, подаешь в новом виде. И получаешь максимальный отклик, неважно, положительный или отрицательный. Поэтому я выбрал картину Боттичелли, легко узнаваемую, растиражированную, и предложил свою интерпретацию. Девушки слева олицетворяют современные стереотипы и стандарты красоты. А девушка справа символизирует внутренний стыд общества, попытку закрыть, спрятать, укутать все, что не вписывается в принятые рамки. Она тоже не про принятие. Это такая аллегория причинения добра, когда оно делается вопреки воле человека.
Красота – это в первую очередь про внутреннее ощущение себя. Кто-то, привлекательный внешне, может казаться себе ущербным, если он такой по состоянию души. И наоборот, в чем-то даже отталкивающий снаружи человек может быть внутри настолько целостным и наполненным, что чувствует себя красивым в любой ситуации.
У меня был всего один день на съемку – без права на ошибку. Еще один секрет работы – здесь не один кадр, а несколько, сделанных по отдельности и затем совмещенных. Я хотел максимально наполнить фото смыслами.
Без сложностей не обошлось. Были проблемы и с локацией, и с поиском моделей. И даже с тем, что съемка проходила летом – все в разъездах. В итоге удача мне улыбнулась и все сложилось.
Победа в Russian Photo Awards для меня знаковая. Без лишнего пафоса скажу, что мне важно признание здесь, в своей стране. Хотя раньше я уже выигрывал зарубежные конкурсы. К тому же Russian Photo Awards сегодня – одна из самых крупных и престижных премий для фотографов в России, масштабная и яркая в медийном плане.
В свое время фотограф Ирвин Пен сказал очень правильные слова: «Хорошая фотография – это та, которая сообщает о факте, касается сердца и оставляет зрителя изменившимся после того, что он увидел». Этим мне и дорога «Венера»: я сделал хорошую фотографию по Ирвину Пену.
Текст: Карина Весновская
Фото: Кирилл Мунябин
«НН.Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
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Генерального партнера — клинику «САДКО»
Титульного партнера — ресторан-лабораторию «Лаборатория Вкуса»
Официального партнера — VOYAH Автолига
Партнеров — инвестиционную компанию «БКС Мир Инвестиций», оптику «Кронос», компанию «Стрелка кофе»
Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»
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