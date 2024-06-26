Кирилл Мунябин: «Я не выбирал фотографию, это она выбрала меня»

Я не выбирал фотографию, это она выбрала меня. По образованию и основному роду деятельности я вообще максимально далек от искусства – инженер-техник, кандидат технических наук. Начиналось все как увлечение еще в школьном возрасте. Помню, мальчишками бегали с какими-то пластиковыми «мыльницами», у меня был «Агат-18К». Фотография – мой способ выражения себя. И хотя в моей жизни были периоды, когда творчество отодвигалось на второй план, внутренняя потребность снимать была всегда.

«Рождение Венеры» – о несоответствии стереотипам. То, как общество относится к красоте в целом и к возрасту в частности – один из волнующих меня вопросов. Мне давно хотелось снять что-то в этой теме. Да, сейчас это мейнстрим, на подиумах и в глянце модели старше 60 и даже 70 лет. Но создавая «Рождение Венеры», я стремился показать красоту взрослого человека без фильтров. И в этом главный секрет фото: я вообще не ретушировал облик главной героини.

Ничто так не будоражит сознание, как провокация. Берешь что-то привычное, меняешь на что-то совершенно неожиданное, подаешь в новом виде. И получаешь максимальный отклик, неважно, положительный или отрицательный. Поэтому я выбрал картину Боттичелли, легко узнаваемую, растиражированную, и предложил свою интерпретацию. Девушки слева олицетворяют современные стереотипы и стандарты красоты. А девушка справа символизирует внутренний стыд общества, попытку закрыть, спрятать, укутать все, что не вписывается в принятые рамки. Она тоже не про принятие. Это такая аллегория причинения добра, когда оно делается вопреки воле человека.