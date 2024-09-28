«– Вы грибы продаете?» «– Нет, просто показываю»: Ботанический сад открыл выставку грибов

В программе «Планеты грибов» — возможность рассмотреть свежие грибы, собранные в лесах и парках Петербурга и Ленинградской области, пообщаться со специалистами по вопросам, связанным со сбором и определением грибов. Экспозицию будут сопровождать подробные этикетки, чтобы все желающие могли повысить квалификацию в сезон «тихой охоты».

Тем, кто принесёт корзину грибов для выставки, в Саду обещают сюрприз. Важно помнить, что если вы хотите представить экспонаты для выставки, собирать грибы нужно с целыми ножками. Попасть на экспозицию можно будет по парковым или оранжерейным билетам.

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