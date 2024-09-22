В «Севкабель Порту» открылась выставка об истории развития петербургского дизайна

Экспозиция рассказывает об истории развития петербургского дизайна, но при этом фиксирует и особенности каждой школы, где Школа дизайна представлена плакатами, книгами, видео и объектами в духе свободы самовыражения, развития индивидуального стиля и фокуса на современном дизайне и актуальных трендах. Эта выставка — возможность увидеть, как традиции и современность переплетаются, создавая живую ткань петербургской дизайнерской школы, которая сегодня актуальна и востребована как никогда.

«На выставке будут представлены стулья. Задача студентам была поставлена непростая, так как требовалось создать мебель для временного использования, поддающуюся складыванию или компактному штабелированию. Стул сам по себе — один из самых сложных типов мебели, а уж с такими ограничениями и подавно. Эту задачу усложнил и выбор материалов — по условиям конкурса это должна быть фанера. Исходя из этих условий ожидания были спорными, но студенты смогли удивить. Несмотря на то, что это первые прототипы, уже видно, что некоторые стулья удались», — рассказал Сергей Мельник, преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург и куратор Лаборатории прототипирования.

Выставка продлится до 2 октября. Время работы: 12:00-21:00. Адрес: Севкабель Порт, Кожевенная линия, 40, Студия 42 (3 этаж). Вход свободный.

Ранее мы рассказывали о том, что В «Брусницыне» открылась выставка «Тетрадь / Быть человеком». Авторы экспозиции задаются одним из главных философских вопросов: «Что такое человек». Однако они пытаются найти ответ не в рассуждениях о человеке вообще, а в размышлениях о конкретных людях.