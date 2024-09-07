В «Брусницыне» открылась выставка «Тетрадь / Быть человеком»

«Так повелось, что автор и (часто) он же герой «Тетради» – это не человек Сократа, а человек Кьеркегора. Не знание, но дух, прошедший этап сокрушения. Исповедальный тон стал характерным для работ «Тетради». Традиционно проект «Тетрадь» представляет собой своеобразное зеркало, в котором посетители могут узнать себя или своих близких и через это узнавание пережить «опыт души». Авторские многостраничники, интерактивные инсталляции, мультимедиа-проекты актуализируют социальные, гуманитарные проблемы и так или иначе отвечают на вопрос: как живешь, человек? », — говорится в описании выставки.

Экспозиция продлится до конца сентября. Время работы выставки: ежедневно с 12:00 до 21:00. Локация: Культурный квартал «Брусницын», Дом с колоннами, 3 этаж.

Также, сегодня 7 сентября, пройдет открытие выставки куратора «Тетради» Павла Хана «Стакан наполовину». Экспозиция включает в себя графику и живопись автора. Работы, представленные на выставке, объединяет интроспекция, взгляд внутрь, попытка сформулировать, как внешнее формирует внутреннее. Как формируется личность, имя, идеальная оболочка человека. Что более его характеризует – подготовленные чистовики или невыброшенные черновики, обрывки, оговорки.

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