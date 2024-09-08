Русский музей предложил отправиться в эпоху телефонов до смартфонов

«Помните, как мы часами «были на проводе», не имея возможности перейти в другую комнату? Или незабываемые звуки вращения телефонного диска и рингтоны на первых мобильных?» — говорится в сообщении в социальных сетях Русского музея.

Для того, чтобы принять участие во флешмобе, необходимо изучить семейный фотоархив и найти снимок с телефоном до 2007 года. Затем это фото надо выложить в комментариях к посту в телеграм-канале и указать хештег #весть_из_прошлого.

В Русском музее со 2 августа открылась масштабная выставка «Весть» — о передаче информации и том, как средства коммуникации влияют на человека и общество на протяжении сотен лет. В двух крыльях Корпуса Бенуа куратор Александр Боровский и команда (лауреаты «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 в номинации «Культурная институция»!) собрали больше 300 произведений: от иконописи XVIII века до сигналов из космоса и инсталляций о виртуальной реальности. Шедевры Айвазовского и Репина, русский авангард, соцреализм и нонконформизм соседствуют с мэппингом и каллиграфией Покраса Лампаса, стрит-артом Максима Имы и костюмами Андрея Бартенева и Татьяны Парфеновой. «Собака.ru» рассказывает, как устроен проект.