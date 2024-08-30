История русской культуры от «А» до «Я»: Эрмитаж запускает интеллектуальный марафон «PROРоссию»

Марафон откроется 27 сентября со вступительного слова директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, который представит публике коллекции предметов русской культуры в Эрмитажном театре.

Интеллектуальные выходные начнутся 28 сентября с серии встреч с хранителями: старший научный сотрудник Отдела истории русской культуры Анна Иванникова расскажет про иконопись Древней Руси преимущественно на примере 80 икон XIV – начала XVIII столетий северо-западных регионов России (Новгород, Вологодскии и Архангельскии краи, Обонежье, Белозерье и Двинская земля). Далее Михаил Шумаков проведет экскурсию по «Галерее Петра I», а хранитель фонда научных приборов и инструментов Григорий Ястребинский покажет и расскажет все о «Токарне» императора. Михаил Мешалкин завершит серию встреч в Главном музейном комплексе со знакомства с реликвиями екатерининского времени.

Заместитель заведующего Отделом истории русской культуры и хранитель коллекции русской мебели Наталья Гусева даст старт лекционной части с рассказом про декоративно-прикладное искусство елизаветинской эпохи. Анна Иванникова прочтет лекцию «Иконы в императорской семье», а хранитель фонда русского художественного стекла Татьяна Панкова покажет уникальные экспонаты из стекла из собрания музея.

28 сентября также можно посетить реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня», где хранитель коллекции мебели Иван Гарманов рассмотрит представленные в фонде экспонаты XVIII-XX веков. Заведующий сектором «Зимний дворец Петра I» Сергей Нилов проведет по бывшей официальной резиденции императора и покажет его личные предметы. В этот же можно познакомиться с экспозицией Дворца Меншикова и Музея Императорского фарфорового завода.

Первый день марафона завершится лекцией хранителя коллекции императорского фарфора Ирины Багдасаровой «Виноградовский фарфор» ( по работам первого фарфориста России Дмитрия Виноградова) и воркшопом «Роспись по фарфору»