История русской культуры от «А» до «Я»: Эрмитаж запускает интеллектуальный марафон «PROРоссию»

В программе не только встречи с хранителями на временных и постоянных экспозициях музея, но и лекции с ведущими научными сотрудниками, тематические экскурсии по петербургским филиалам, таким как Фондохранилище «Старая Деревня» и Музей Императорского фарфорового завода. А еще научат писать абстрактные пейзажи в стиле Кандинского и познакомят с энтузиастами в сфере культуры.
Как рассказали Собака.ru в Эрмитаже, интеллектуальный марафон «PROРоссию. Эрмитажная история русской культуры» — это продолжение хитового просветительского проекта прошлого года «PROВосток», познакомившего гостей с масштабной экспозицией Отдела Востока. Коллекция русского искусства в Эрмитаже насчитывает более 300 тысяч единиц хранения, представляющих практически полную историческую ретроспективу. События марафона будут проходить не только непосредственно в Отделе русской культуры, но и задействует все экспозиционные комплексы.
Марафон откроется 27 сентября со вступительного слова директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, который представит публике коллекции предметов русской культуры в Эрмитажном театре.
Интеллектуальные выходные начнутся 28 сентября с серии встреч с хранителями: старший научный сотрудник Отдела истории русской культуры Анна Иванникова расскажет про иконопись Древней Руси преимущественно на примере 80 икон XIV – начала XVIII столетий северо-западных регионов России (Новгород, Вологодскии и Архангельскии краи, Обонежье, Белозерье и Двинская земля). Далее Михаил Шумаков проведет экскурсию по «Галерее Петра I», а хранитель фонда научных приборов и инструментов Григорий Ястребинский покажет и расскажет все о «Токарне» императора. Михаил Мешалкин завершит серию встреч в Главном музейном комплексе со знакомства с реликвиями екатерининского времени.
Заместитель заведующего Отделом истории русской культуры и хранитель коллекции русской мебели Наталья Гусева даст старт лекционной части с рассказом про декоративно-прикладное искусство елизаветинской эпохи. Анна Иванникова прочтет лекцию «Иконы в императорской семье», а хранитель фонда русского художественного стекла Татьяна Панкова покажет уникальные экспонаты из стекла из собрания музея.
28 сентября также можно посетить реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня», где хранитель коллекции мебели Иван Гарманов рассмотрит представленные в фонде экспонаты XVIII-XX веков. Заведующий сектором «Зимний дворец Петра I» Сергей Нилов проведет по бывшей официальной резиденции императора и покажет его личные предметы. В этот же можно познакомиться с экспозицией Дворца Меншикова и Музея Императорского фарфорового завода.
Первый день марафона завершится лекцией хранителя коллекции императорского фарфора Ирины Багдасаровой «Виноградовский фарфор» ( по работам первого фарфориста России Дмитрия Виноградова) и воркшопом «Роспись по фарфору»
29 сентября программа стартует в Главном музейном комплексе со встречи с Михаилом Шумаковым, которы проведет по парадным залам Зимнего дворца, а продолжится экскурсией с Натальей Гусевой по интерьерам XIX века северо-восточного ризалита дворца. Хранитель Отдела истории русской культуры Юлия Плотникова представит выставку «Свадебные церемонии в России XIX – начала XX века. При Дворе и в Свете», а начальник Угличской экспедиции Сергей Томсинский познакомит с материалами раскопок курганных могильников и городов – Киева, Чернигова, Новгорода, Пскова, Смоленска, Изяславля, Углича.
Лекционная часть начнется со встречи с Николаем Онегиным, который раскроет тайны личных комнат семьи последнего российского императора Николая II, а продолжится в Галерее Растрелли с Анной Иванниковой, которая расскажет про икону в народной среде.
В реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня» состоится экскурсия по Галерее костюма с хранителем коллекции Ниной Тарасовой, а в Музее Императорского фарфорового завода Анна Иванова расскажет про авангардный взрыв и работы Малевича, Кандинского и других реформаторов XX века.
Одновременно с этих в Главном Штабе Эрмитажа состоится воркшоп «Копирование пейзажа Василия Кандинского в технике фелтинг (цветной войлок)» Натальей Кругловой, экскурсия «Фарфоровая пластика Инны Олевской “Гений и Злодейство ‒ две вещи несовместные”» с Екатериной Хмельницкой и лекция Николая Онегина «“Русские сезоны” С. П. Дягилева и мода начала ХХ века». Просветительская программа марафона завершится вместе с интеллектуальной игрой «ПРО Россию», в рамках которого три команды из сотрудников Эрмитажа, других музеев и университетов, а также группа студентов сойдутся в дружеском состязании умов.
16+
Комментарии (0)