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Искусство

В Главном штабе открылась постоянная экспозиция художника-фарфориста Инны Олевской

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Особое место в творческом наследии художника, которая проработала на Императорском фарфоровом заводе более 50 лет, занимают многофигурные композиции — симбиоз живописи и скульптуры, созданный на пределах возможностей фарфора как материала.

Государственный Эрмитаж
Государственный Эрмитаж

В зале Главного штаба экспонируются композиции «Гений и Злодейство — две вещи несовместные» (1990-1999), «Путешествие в прошлое» (2012), «JACO PASTORIUS» (2021), ставшие одними из главных в творческом наследии Инны Олевской. Как отмечают в музее, это «великолепные многофигурные арт-объекты», представляющие собой симбиоз живописи и скульптуры, являющиеся «наиболее смелыми дизайнерскими проектами мастера».

Алексей Миллер

Глава «Газпрома» — об экспозиции «Фарфоровая пластика Инны Олевской»:

Выставка знаменательная, потому что искусство фарфора, фарфоровые композиции — это вид творчества, который составляет историко-культурное достояние Петербурга и России. Я думаю, что вы согласитесь — фарфоровое искусство просто наполнено петербургской эстетикой. Инна Олевская много лет проработала на Императорском фарфоровом заводе. И желала, чтобы ее работа «Гений и злодейство — две вещи несовместные» была в стенах Эрмитажа. Сегодня этот день настал. Это дар «Газпрома». Мы абсолютно уверены, что шедевры Инны Олевской заслуживают быть в стенах самого великого музея в мире.

Государственный Эрмитаж
Государственный Эрмитаж
Михаил Пиотровский

Генеральный директор Государственного Эрмитажа — о наследии Инны Олевской

Она ушла от нас в 2021 году, и мы очень хорошо ее помним. Инна Олевская была и остается выдающимся мастером и великим художником, с удивительным талантом, воплощавшим свои творческие замыслы в фарфоре. Представленные скульптуры — это большое событие в истории фарфора и отечественного искусства. Мы очень рады, что ее работы теперь у нас в Эрмитаже и вернулись на то место, где они когда-то показывались на персональной выставке Инны Олевской

По словам Пиотровского, связи Эрмитажа и Императорского фарфорового завода «давние и очень особенные» — таких отношений «нет ни у одного музея ни с одним производством, которое бы олицетворяло великое художественное творчество». Кроме того, благодаря фарфору перед искусствоведами открываются новые пути в представлении современного искусства.

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