Михаил Пиотровский

Генеральный директор Государственного Эрмитажа — о наследии Инны Олевской

Она ушла от нас в 2021 году, и мы очень хорошо ее помним. Инна Олевская была и остается выдающимся мастером и великим художником, с удивительным талантом, воплощавшим свои творческие замыслы в фарфоре. Представленные скульптуры — это большое событие в истории фарфора и отечественного искусства. Мы очень рады, что ее работы теперь у нас в Эрмитаже и вернулись на то место, где они когда-то показывались на персональной выставке Инны Олевской