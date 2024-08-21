От макабрических сценок с принтов на худи городских модников до фиктивной ностальгии по диджитальному миру.
Как рассказали Собака.ru в галерее 10.203, в новом персональном проекте мультидисциплинарный художник и дизайнер (а также сооснователь трэш-хоррор-панковского стритвира Stenosis) Анатолий Алексеев вдохновляется антропологическим и философским исследованием Светланы Бойм «Будущее ностальгии», в котором автор утверждает неклассическую дефиницию ностальгии, как тоски по тому, чего никогда не было. Алексеев берет за основу этот мотив и создает образы ложных воспоминаний, изображая сюрреальное пространство на грани китча и примитива, живописью на холстах, графикой, муралами и медиа-артом. Модники и знатоки Stenosis точно узнают знакомые мотивы! В рамках выставки покажут не только ранее представленные работы, но и новую серию Vector Stock Oiled Girls, которая будет впервые показана широкому кругу зрителей.
10.203 — это творческое объединение и совместная мастерская уличных художников на «Исткабеле», где в бывших заводских цехах Максим Има, Турбен, Хаксли (он же Иван Ильинский), Сергей Heato, Сергей KK, Никита Dusto показывают проекты не только резидентов своего сообщества, но и других важных акторов локальной сцены. Собирают аншлаги, прокачивают нетворкинг стрит-артистов и не только, запустили феерическое виртуальное выставочное пространство в коллаборации со студией НРТХ (онлайн-бродилка с граффити — это топ!). Команда 10.203 — лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023 в номинации «Искусство».
Персональная выставка Digital Desires Анатолия Алексеева открыта с 24 августа по 1 сентября 2024 года в «Исткабеле», на Кожевенной линии, 34.
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